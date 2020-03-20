Что нужно знать каждому абитуриенту перед ЦТ

Ежегодно для централизованного тестирования устанавливают так называемые пороговые баллы. Отметки ниже них считаются неудовлетворительными. По сравнению с прошлым годом, в 2020 «пороги» не изменились.

Сергей Касперович, начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Республики Беларусь:

Уже принято постановление, в котором определены пороговые значения. Они сохранены на уровне прошлого года.

Проходными для белорусского и русского языков при поступлении на нефилологические специальности будут считаться баллы от 10, для филологических – от 20. Пройденными «порогами» по истории Беларуси, всемирной истории, географии и иностранным языкам, как первый профильный предмет, можно считать баллы от 25, как второй профильный – от 15. Сергей Касперович:

Физика, математика, химия и биология – естественно-научный блок. Здесь, в случае первого профильного предмета, 20 баллов – положительная отметка, в случае второго профильного предмета, положительная – 10.

В министерстве рассказывают: проходные баллы на ЦТ – не главное. Конкурсная система при поступлении – основной арбитр, который и определит, кто из абитуриентов, действительно, готов грызть гранит науки на высшем уровне. Сергей Касперович:

Опыт прошлого года показал, что пороговое значение при новых подходах, новой методике подсчета баллов набирают не все абитуриенты. Конкуренция среди абитуриентов определяет проходной балл, не пороговое значение.

Пристально следить за честностью абитуриентов обещают строго, как и прежде. Когда часы пробьют 11, за дверью аудитории должны остаться шпаргалки, различные гаджеты в том числе и пресловутые микронаушники. Сергей Касперович:

Это такой же запрещенный гаджет, как и мобильный телефон. Это все отслеживается. Один из наиболее простых индикаторов – наблюдение за поведением абитуриента, в случае четкого контроля со стороны организаторов это просто невозможно.

Однако совсем без нововведений в этом году всё же не обошлось. На всех пунктах тестирования будет введён дресс-код, который станет обязательным для будущих студентов. Сергей Касперович:

Тестирование – это серьезная процедура, к которой нужно подойти со всей степенью ответственности. Это тот же экзамен, на который молодой человек или девушка приходят в полном вооружении своих знаний и в хорошем деловом виде. Поэтому мы настоятельно рекомендуем абитуриентам приходить в так называемом деловом виде.

Между тем, большинство абитуриентов уже определились с ВУЗом. До получения вожделенного студенческого билета ещё не скоро, пока ученики штудируют пособия, а некоторые уже запланировали сорвать главный куш на тестировании – 100 баллов. Екатерина Миселевич, учащаяся средней школы № 47:

Я выбрала профессию переводчика. Пошла на курсы английского языка, у меня был талантливый педагог, который вдохновил меня на то, чтобы связать свою жизнь с английским языком. Я не боюсь ЦТ, потому что я к нему готова. Надеюсь стать стобалльницей.

Константин Одинец, учащийся средней школы № 47:

Собираюсь поступать в БГУФК. Я решил выбрать спортивную стихию, потому что в будущем хочу остаться в спорте. Хочу стать известным тренером Беларуси и развивать хоккей в нашей стране.