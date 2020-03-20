В Беларуси обновлён перечень предметов формы военных. Что изменилось?

Новости Беларуси. В Беларуси обновили перечень предметов формы военнослужащих. Соответствующий указ накануне подписал Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Документ утверждает перечень предметов военной формы одежды военнослужащих и описание знаков различия по воинским званиям. Новые или изменённые модели существующих предметов одежды появятся у служащих Вооружённых Сил, органов пограничной службы и государственной безопасности, внутренних войск Министерства внутренних дел.