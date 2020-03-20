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В Беларуси обновлён перечень предметов формы военных. Что изменилось?

20 марта 2020 07:01
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Новости Беларуси. В Беларуси обновили перечень предметов формы военнослужащих. Соответствующий указ накануне подписал Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси обновлён перечень предметов формы военных. Что изменилось?-1

Документ утверждает перечень предметов военной формы одежды военнослужащих и описание знаков различия по воинским званиям.

Новые или изменённые модели существующих предметов одежды появятся у служащих Вооружённых Сил, органов пограничной службы и государственной безопасности, внутренних войск Министерства внутренних дел.  

В Беларуси обновлён перечень предметов формы военных. Что изменилось?-4

Подобный указ не только отменяет устаревшие предметы военной формы, но и определяет правила её ношения в соответствие со званием.   

# Армия Беларуси # общество # Фотофакт

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