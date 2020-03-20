Минздрав: 15 пациентов вылечились от коронавируса, 42 – находятся под наблюдением

Новости Беларуси. В Беларуси по состоянию на 9 утра 20 марта вылечились от коронавируса 15 пациентов.

Как сообщает Минздрав, на данный момент 42 пациента находятся под наблюдением, у них тесты дали положительные результаты на коронавирус, но клинических проявлений нет. Клинические проявления есть у 12 пациентов.

Отмечается, что с конца января в Беларуси были проверены на Covid-19 более 19 тысяч человек.