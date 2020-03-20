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Минздрав: 15 пациентов вылечились от коронавируса, 42 – находятся под наблюдением

20 марта 2020 06:44
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Новости Беларуси. В Беларуси по состоянию на 9 утра 20 марта вылечились от коронавируса 15 пациентов. 

Как сообщает Минздрав, на данный момент 42 пациента находятся под наблюдением, у них тесты дали положительные результаты на коронавирус, но клинических проявлений нет. Клинические проявления есть у 12 пациентов. 

Отмечается, что с конца января в Беларуси были проверены на Covid-19 более 19 тысяч человек. 

Ранее стало известно, что соцработники и работники почты будут использовать маски и перчатки (здесь подробности). 

# Коронавирус # общество

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