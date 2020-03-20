Под Гродно проходят соревнования на лучший мотострелковый и танковый взвод

Новости Беларуси. Белорусские танкисты готовятся к огневым рубежам. На полигоне под Гродно проходит состязание на лучший мотострелковый и танковый взвод, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Военным предстоит отобрать сильнейших для национальной команды. Ведь именно эти ребята и представят нашу страну на Армейских международных играх 2020 года, которые по традиции проходят летом на подмосковном полигоне Алабино.

Василий Семенович, начальник отдела боевой подготовки Западного оперативного командования:

Данные состязания проводятся в три этапа. Первый этап был проведён под руководством командиров соединения и воинских частей, где были отобраны лучшие взводы и экипажи. Второй этап проводился в Западном оперативном командовании, где будут отобраны два танковых взвода и два мотострелковых взвода, а также лучшие экипажи. И в дальнейшем в апреле будут представлены на состязаниях Вооружённых Сил.