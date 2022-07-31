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Рояли «мейд ин Беларус». В Минске возобновили производство фортепьяно

31 июля 2022 17:52
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Новости Беларуси. Полезно не только слушать бессмертные произведения, а еще их и исполнять. И вдвойне приятно, когда инструменты созданы руками своих мастеров. От их умения и тонкого слуха зависит многое в будущем звучании, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.  

Рояли «мейд ин Беларус». В Минске возобновили производство фортепьяно-1

За блеском лака и на вид простой конструкцией скрывается сложнейший механизм. Каждое пианино насчитывает более 12 тысяч деталей. Профессиональный музыкант Ольга отвечает за сердце инструмента – механику. Склеить мелкие детали, установить в корпус и самое главное – скрупулезно настроить.  

Рояли «мейд ин Беларус». В Минске возобновили производство фортепьяно-4

Ольга Болтовская, регулировщик клавишных инструментов:  
Точность – вежливость королей, вы же знаете. Поэтому все работы проводятся только вручную и с максимальной точностью. Я как пианистка чувствую любое дыхание клавиш, механики, молоточков, я могу сразу же проверить, как инструмент звучит.  

Рояли «мейд ин Беларус». В Минске возобновили производство фортепьяно-7

Минская «Фабрика фортепиано» – наследница традиций некогда знаменитой на весь Советский Союз борисовской «Пианинки». На полностью новом производстве сумели возродить наш музыкальный бренд и усовершенствовать технологии – брали лучшее из современного фортепианостроения. В ассортименте уже не только пианино, оценить можно и выразительное звучание рояля белорусского производства.  

Рояли «мейд ин Беларус». В Минске возобновили производство фортепьяно-10



Экспортные перспективы – хорошо, но создавалась фабрика в первую очередь ради того, чтобы у каждого ребенка, который начинает учиться игре на фортепиано, был хороший инструмент. За три года по госпрограмме в музыкальные школы и центры творчества по всей стране закупили больше 1 700 пианино. В Республиканской гимназии-колледже при академии музыки одними из первых оценили новинку.  

Рояли «мейд ин Беларус». В Минске возобновили производство фортепьяно-12

Александр Поляков, директор Республиканской гимназии-колледжа при Белорусской государственной академии музыки:  
Они прекрасно держат строй, они имеют хорошую механику, благозвучный звук. И я думаю, что это очень большое благо для Беларуси, что мы возобновили. Я думаю, что у фабрики в Беларуси есть очень хорошие перспективы. Нам нужно сообща промониторить реальную ситуацию, насколько наш музыкальный мир нуждается в музыкальных инструментах.  

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# Предприятия Беларуси # общество # Александр Поляков # Ольга Болтовская # Яна Шипко # Фотофакт

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