Рояли «мейд ин Беларус». В Минске возобновили производство фортепьяно

Новости Беларуси. Полезно не только слушать бессмертные произведения, а еще их и исполнять. И вдвойне приятно, когда инструменты созданы руками своих мастеров. От их умения и тонкого слуха зависит многое в будущем звучании, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

За блеском лака и на вид простой конструкцией скрывается сложнейший механизм. Каждое пианино насчитывает более 12 тысяч деталей. Профессиональный музыкант Ольга отвечает за сердце инструмента – механику. Склеить мелкие детали, установить в корпус и самое главное – скрупулезно настроить.

Ольга Болтовская, регулировщик клавишных инструментов:

Точность – вежливость королей, вы же знаете. Поэтому все работы проводятся только вручную и с максимальной точностью. Я как пианистка чувствую любое дыхание клавиш, механики, молоточков, я могу сразу же проверить, как инструмент звучит.

Минская «Фабрика фортепиано» – наследница традиций некогда знаменитой на весь Советский Союз борисовской «Пианинки». На полностью новом производстве сумели возродить наш музыкальный бренд и усовершенствовать технологии – брали лучшее из современного фортепианостроения. В ассортименте уже не только пианино, оценить можно и выразительное звучание рояля белорусского производства.





Экспортные перспективы – хорошо, но создавалась фабрика в первую очередь ради того, чтобы у каждого ребенка, который начинает учиться игре на фортепиано, был хороший инструмент. За три года по госпрограмме в музыкальные школы и центры творчества по всей стране закупили больше 1 700 пианино. В Республиканской гимназии-колледже при академии музыки одними из первых оценили новинку.