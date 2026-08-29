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Трамп объявил о заключении крупнейшей нефтяной сделки между США и Венесуэлой

29 августа 2026 13:41
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Трамп объявил о заключении крупнейшей нефтяной сделки между США и Венесуэлой-0

Президент США Дональд Трамп сообщил о заключении с Венесуэлой соглашения, по которому значительная часть ее нефтяных запасов переходит под контроль Соединенных Штатов. Об этом пишет ТАСС.

В публикации в Truth Social президент США заявил, что по его распоряжению госсекретарь Марко Рубио и министр обороны Пит Хегсет совместно с уполномоченным президентом Венесуэлы Делси Родригес и при участии частного бизнеса обеспечили передачу более 65 млрд баррелей подтвержденных запасов нефти под контроль США.

Трамп подчеркнул, что сделка не потребовала расходов американских налогоплательщиков и позволит более чем вдвое увеличить американские запасы нефти, что, по его словам, приведет к заметному снижению цен на бензин в стране.

Фото: Pinterest 

# Новости США # Дональд Трамп

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