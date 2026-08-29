«Голыми» не останемся – Лукашенко о производстве микроэлектроники вместе с Россией

Тесное сотрудничество предполагает частые встречи. Это уже пятые переговоры на высшем уровне. В предыдущий раз главы государств выбрали неофициальную локацию в формате тет‑а‑тет на Валдае. Сегодня, 29 августа, – в Москве. Во время встречи лидеры двух стран предметно обсудили, в том числе, кооперацию в микроэлектронике. Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь и Россия способны в полной мере обеспечить себя необходимой продукцией.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Для принятия решений практически вопросов нет. Правительства хорошо работают. Товарооборот у нас прибавляется. Это как минимум 12 %, там еще надо посчитать. Мы превзойдем значительно уровень 2025 года в нашем товарообороте. И приятно, что в этом товарообороте большое место, как вы сказали, занимает современная электроника. Вчера мы с Михаилом Владимировичем обсуждали известную вам тему об объединении усилий в электронике. У нас есть неплохие компетенции. И недавно Денис Мантуров приезжал к нам, смотрел эти предприятия со специалистами. Мы вырабатывали некую форму взаимоотношений в этом плане.

Но хочу вам сказать, что единое мнение вашего правительства и моя точка зрения, и нашего правительства: мы здесь абсолютно не останемся «голыми» и без этих товаров. Мы абсолютно все создаем, что надо, вместе. Завтра мы выйдем на очень высокий уровень. Поэтому форму мы найдем. Это не вопрос, как и по другим направлениям сотрудничества.

Что касается текущих вопросов, мы свято выполняем все наши договоренности, начиная от сельского хозяйства, продовольствия, топлива, заканчивая другими проблемами. То, что мы с вами встречаемся, – в этом не только мы виноваты. Динамика международных отношений такова, что она нас в том числе подталкивает к тому, чтобы обсуждать те проблемы, которые перед нами стоят.