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«Жизнь хороша». Блогер Адам Эссерт рассказал о силе духа и мотивации

29 августа 2026 13:06
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Сила духа помогает преодолевать любые преграды. Таков жизненный девиз нашего гостя.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – блогер Адам Эссерт.

«Жизнь хороша». Блогер Адам Эссерт рассказал о силе духа и мотивации -2

Александр Стасевич, ведущий:
Адам, откуда берется пресловутая сила духа и вообще можно ли ее прокачать?

Адам Эссерт, блогер:
Ну, сила духа у меня, можно сказать, с рождения, когда я уже начал созревать, понимать все. Тем более я вот смотрю и думаю, а зачем грустить, зачем унывать, если жизнь и так хороша, неважно, инвалид, не инвалид ты. 

«Жизнь хороша». Блогер Адам Эссерт рассказал о силе духа и мотивации -4

Александр Меженный, ведущий:
Помимо всего прочего, мы знаем, что вы занимаетесь творчеством, занимаетесь написанием песен и исполняете их. Как у вас это получается? Что вдохновляет? Какие планы на ближайшую перспективу?

Адам Эссерт:
Я блогерством занимаюсь, все верно, мотивирую людей. Раньше пробовал в разных сферах снимать, например, челленджи, молодежное. А потом понял, что для меня подойдет. Я необычный человек, мотивирую людей, которые падают духом. Перспективы вижу, наперед не загадываю, скажу честно. Просто смотрю, мотивирую, рад, что людям нравится, много просмотров, что многие поддерживают меня. 

Подробности в видео.

# блогеры # Белорусские исполнители

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