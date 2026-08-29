«Жизнь хороша». Блогер Адам Эссерт рассказал о силе духа и мотивации

Адам Эссерт, блогер: Ну, сила духа у меня, можно сказать, с рождения, когда я уже начал созревать, понимать все. Тем более я вот смотрю и думаю, а зачем грустить, зачем унывать, если жизнь и так хороша, неважно, инвалид, не инвалид ты.

Александр Меженный, ведущий:

Помимо всего прочего, мы знаем, что вы занимаетесь творчеством, занимаетесь написанием песен и исполняете их. Как у вас это получается? Что вдохновляет? Какие планы на ближайшую перспективу?

Адам Эссерт:

Я блогерством занимаюсь, все верно, мотивирую людей. Раньше пробовал в разных сферах снимать, например, челленджи, молодежное. А потом понял, что для меня подойдет. Я необычный человек, мотивирую людей, которые падают духом. Перспективы вижу, наперед не загадываю, скажу честно. Просто смотрю, мотивирую, рад, что людям нравится, много просмотров, что многие поддерживают меня.