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Завершается 71-й сезон перевозок на Детской железной дороге. Как провела лето юная магистраль?

29 августа 2026 13:17
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На маленьком поезде прямо в большую осень! В Минске приближается к завершению 71-й сезон перевозок на Детской железной дороге имени Константина Сергеевича Заслонова. Как провела лето юная магистраль и как пройдет предстоящий сентябрьский праздник, об этом и не только расскажут наши гости.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Наталья Саевич, старший инструктор Детской железной дороги имени Константина Сергеевича Заслонова и Денис Дубровский, воспитанник магистрали.

Завершается 71-й сезон перевозок на Детской железной дороге. Как провела лето юная магистраль?-2

Наталья Саевич, старший инструктор Детской железной дороги имени К. С. Заслонова:
Идея создания «Поезда знаний» у нас родилась три года назад и получила большую популярность среди наших посетителей. Конечно, благодарственные отзывы вдохновляют и нас, работников детской дороги, сделать этот поезд ярче. Поэтому в этом году будет сюрприз для тех, кто придет к нам и прокатится в «Поезде знаний». Кроме того, что в вагончиках будут аниматоры развлекать пассажиров, кстати, возможно, проверят ваши знания и подготовку к новому учебному году, на лесной полянке на станции «Сосновый Бор» будет творческий городок. Секции и кружки города Минска представили свои локации в «Сосновом Бору» со своими программами. Поэтому пассажиры могут даже ознакомиться с деятельностью кружков города Минска и даже выбрать себе по направлениям и уже записаться в кружок. То есть там будут как творческие кружки, спортивные, интеллектуальные.

Интересный бонус, что на перроне будет живая музыка в исполнении учеников музыкальной школы. То есть мы подготовились очень основательно, и поэтому все, кто придут к нам, я думаю, получат удовольствие и уже морально подготовятся и к школе, и вот последнюю августовскую субботу проведут у нас замечательно.

Подробнее в видео.

# Детская железная дорога

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