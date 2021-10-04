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Кубраков: появляется информация, что проходят группы боевиков, нелегальных мигрантов. Ситуация полностью контролируется

04 октября 2021 18:15
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Новости Беларуси. 4 октября в Палате представителей открылась шестая сессия седьмого созыва, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Парламентарии не упустили возможность уточнить у министра МВД Ивана Кубракова, какова ситуация сегодня на границе.  

Кубраков: появляется информация, что проходят группы боевиков, нелегальных мигрантов. Ситуация полностью контролируется-1

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
Информация о том, что проходят группы боевиков, так называемых нелегальных мигрантов и так далее. Здесь вам хочу сказать как министр внутренних дел, что правоохранителями полностью ситуация контролируется. К нам обратились за помощью 368 беженцев. Помощь им полностью со стороны государства оказывается, абсолютно всем. 56 граждан, которые не имели возможности расположиться где-то в гостиницах, обеспечить себя жильем, обратились к нам. На сегодняшний день созданы специальные пункты оказания помощи беженцам это на территории Витебской и Гомельской областей, где им оказывается вся необходимая как материальная, так и психологическая помощь.  

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# Беженцы # общество # Иван Кубраков # Анастасия Ярощик-Корниенко # Фотофакт

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