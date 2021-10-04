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​Савиных о приостановке соглашения о реадмиссии: не можем исполнять его в условиях, навязанных нам ЕС

04 октября 2021 18:10
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Новости Беларуси. 4 октября в Палате представителей открылась шестая сессия седьмого созыва, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По поручению Президента Совмин в Палату представителей внес на рассмотрение законопроект о приостановлении действия соглашения между Беларусью и Европейским союзом о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения. Депутаты поддержали.  

​Савиных о приостановке соглашения о реадмиссии: не можем исполнять его в условиях, навязанных нам ЕС-1

Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
С изучением всех вопросов, не только правовых, но и политических и гуманитарных, пришли к выводу, что мы не можем исполнять данное соглашение в условиях, которые навязаны нам Европейским союзом – в условиях санкций и ограничений, которые вводят наши контрпартнеры в отношении Республики Беларусь. Важно также отметить, что Европейский союз не идет на консультации и, по сути дела, нарушает все соглашения, которые шли в пакете с данным соглашением.  

Кубраков: появляется информация, что проходят группы боевиков, нелегальных мигрантов. Ситуация полностью контролируется. Читайте здесь.  

# Международная политика # общество # Андрей Савиных # Александр Лукашенко # Анастасия Ярощик-Корниенко # Фотофакт

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