​Савиных о приостановке соглашения о реадмиссии: не можем исполнять его в условиях, навязанных нам ЕС

Новости Беларуси. 4 октября в Палате представителей открылась шестая сессия седьмого созыва, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По поручению Президента Совмин в Палату представителей внес на рассмотрение законопроект о приостановлении действия соглашения между Беларусью и Европейским союзом о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения. Депутаты поддержали.

Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

С изучением всех вопросов, не только правовых, но и политических и гуманитарных, пришли к выводу, что мы не можем исполнять данное соглашение в условиях, которые навязаны нам Европейским союзом – в условиях санкций и ограничений, которые вводят наши контрпартнеры в отношении Республики Беларусь. Важно также отметить, что Европейский союз не идет на консультации и, по сути дела, нарушает все соглашения, которые шли в пакете с данным соглашением.