Что носят минчане? Спросили модников и модниц столицы о трендах

Сегодня солнечно – лишний повод выгулять очки. Не люблю такие громкие тренды, которые на всех, но я тоже захотела побыть вот таким вот огромным медведем. Это шуба наших белорусских дизайнеров. Люблю очень украшения. Мне кажется, это очень простой способ разбавить любой, даже повседневный, образ и при этом его как-то не перегрузить, не перемудрить. Я буду банальной и скажу, что нужно быть собой и не смотреть по сторонам. Когда мы смотрим друг на друга, мы начинаем друг друга копировать и все становятся одинаковыми.