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Что носят минчане? Спросили модников и модниц столицы о трендах

26 февраля 2025 11:19
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Что носят минчане? Спросили модников и модниц столицы о трендах-1

Сегодня солнечно – лишний повод выгулять очки. Не люблю такие громкие тренды, которые на всех, но я тоже захотела побыть вот таким вот огромным медведем. Это шуба наших белорусских дизайнеров. Люблю очень украшения. Мне кажется, это очень простой способ разбавить любой, даже повседневный, образ и при этом его как-то не перегрузить, не перемудрить. Я буду банальной и скажу, что нужно быть собой и не смотреть по сторонам. Когда мы смотрим друг на друга, мы начинаем друг друга копировать и все становятся одинаковыми.

Что носят минчане? Спросили модников и модниц столицы о трендах-3

У меня всегда в моде красная помада, всю жизнь. И у меня, кстати, когда я крашусь красной помадой, спрашивают, какой сегодня праздник – никакого праздника, мне просто нравится красная помада ежедневно. Вообще, я не ношу юбки, это раз в три года – так случайно получилось. Обычно я хожу в спортивных оверсайз штанах, оверсайз вообще всем – плюс 500 тысяч размеров.

Подробности в видео.

# Мода # Мода в Беларуси # Одежда # Опрос

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