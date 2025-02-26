Конкурсы, форумы и фестивали – молодёжь Беларуси примет участие в подготовке к юбилею Великой Победы

Наша общая ответственность – сохранить память о тех, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость. В Минске обсудили вопросы патриотического воспитания молодежи и подготовки к юбилею Великой Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Конкурсы, форумы, тематические слеты и фестивали. Школьникам и студентам предлагают принять участие в десятках творческих, поисково-исследовательских, краеведческих и экскурсионных проектах. Среди самых ярких – патриотическая акция «Великой Победе – 80». Она объединит ребят со всех регионов. Инициатива позволит в тонкостях изучить историю своих населенных пунктов в годы войны и больше узнать о героических земляках. Традиционно пройдет и «Вахта Памяти». Это не просто благоустройство мемориальных объектов и воинских захоронений, а еще и создание каталогов, проведение митингов.

Элла Новикова, заместитель директора Республиканского центра экологии и краеведения:

Итогом всего происходящего в юбилейный год Победы у нас будет Республиканский патриотический форум. Он несет такое же название, где будет аккумулировано все, что было проделано за эти два юбилейных года, 2024-й и 2025-й. Возможно, там будет говориться о наполнении и о том, что будет дальше. Потому что понятно, что эта тема очень серьезная, она для каждого из нас важна. Она не может остановиться в 2025 году.

Все патриотические инициативы аккумулированы на платформе Patriot.by. Подать заявку на участие может каждый желающий.