Что надо знать перед прохождением медосмотра в школу? Медики напомнили главные правила

Август – горячая пора в детских поликлиниках: родители спешат закрыть все вопросы перед стартом учебного года. Медики напоминают ключевые правила диспансеризации, чтобы пройти обследование спокойно и без лишнего ажиотажа, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Родителям можно не спешить за новой справкой к 1 сентября. В Беларуси действует плановая диспансеризация: она проводится раз в год – в месяц рождения ребенка.

Если документ на руках и он еще действителен – обычно справка выдается на срок от 6 до 12 месяцев – обращаться к врачам перед началом учебного года не нужно. Исключение – первый класс или первое посещение детского сада. В этих случаях справка обязательна.