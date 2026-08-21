Что надо знать перед прохождением медосмотра в школу? Медики напомнили главные правила
Август – горячая пора в детских поликлиниках: родители спешат закрыть все вопросы перед стартом учебного года. Медики напоминают ключевые правила диспансеризации, чтобы пройти обследование спокойно и без лишнего ажиотажа, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Родителям можно не спешить за новой справкой к 1 сентября. В Беларуси действует плановая диспансеризация: она проводится раз в год – в месяц рождения ребенка.
Если документ на руках и он еще действителен – обычно справка выдается на срок от 6 до 12 месяцев – обращаться к врачам перед началом учебного года не нужно. Исключение – первый класс или первое посещение детского сада. В этих случаях справка обязательна.
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Елена Пивнюк, городской врач-педиатр организационно-методического кабинета Брестской центральной поликлиники:
Если ребенок прошел диспансеризацию в апреле или в мае и получил данную справку, то в августе нет необходимости идти и брать ее заново. Она будет действительна до следующего года, апреля либо августа. Как правило, дети, который оформлялись в прошлом году в первый класс и получали справку, – срок действия выдавался до даты рождения. Сейчас у нас существует предварительная запись через электронные системы. Я бы рекомендовала родителям обращаться в поликлиники в месяц рождения детей. Это не будет создавать толп и ажиотажа, сложности записей.
Только в Бресте и Брестском районе около 50 тысяч школьников. Каждому из них раз в год нужно пройти педиатра, стоматолога, а также проверить остроту зрения и слуха. Остальные обследования врачи назначают индивидуально – все зависит от плана диспансеризации ребенка.
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