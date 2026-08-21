Покорил Арктику! Тихон Корнеенко вернулся из экспедиции на атомном ледоколе и рассказал о впечатлениях

Совсем недавно этот молодой человек приходил к нам в студию «Нового утра» на РТР-Беларусь, рассказывал о своей победе в международном конкурсе проекта «Ледокол знаний». А сегодня Тихон Корнеенко снова у нас в гостях. Сразу после возвращения из Арктики.

Международная экспедиция «Ледокол знаний» завершилась в Мурманске

Десять дней на атомном ледоколе «50 лет Победы», тысячи километров по Северному Ледовитому океану, встреча с капитаном-земляком и знакомство с ребятами из 22 стран мира. Какие же открытия он сделал для себя и оправдались ли ожидания от путешествия?