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Покорил Арктику! Тихон Корнеенко вернулся из экспедиции на атомном ледоколе и рассказал о впечатлениях

21 августа 2026 08:09
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Совсем недавно этот молодой человек приходил к нам в студию «Нового утра» на РТР-Беларусь, рассказывал о своей победе в международном конкурсе проекта «Ледокол знаний». А сегодня Тихон Корнеенко снова у нас в гостях. Сразу после возвращения из Арктики. 

Международная экспедиция «Ледокол знаний» завершилась в Мурманске

Десять дней на атомном ледоколе «50 лет Победы», тысячи километров по Северному Ледовитому океану, встреча с капитаном-земляком и знакомство с ребятами из 22 стран мира. Какие же открытия он сделал для себя и оправдались ли ожидания от путешествия? 

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# Школьники # Молодежь Беларуси # Молодёжь

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