Как выйти на новый уровень ремонта дорог? Смотрите ток-шоу «Большой город»

Новости Беларуси. Под пристальным вниманием каждый сантиметр асфальта. В Минске активизировались работы по ремонту дорог после того, как на проблему лично обратил внимание наш Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О качестве столичных магистралей, строительстве мостов и путепроводов, а также ситуации во дворах поговорили эксперты на площадке ток-шоу «Большой город». И вот о чем пойдет речь в воскресенье, 5 февраля, в 10:00. Какие нарекания к качеству столичных дорог и насколько выполнимая это задача – закрыть вопросы быстрыми темпами?

Ночью люди спят, а мы работаем, но тем не менее ямочность надо устранять. Работа кипит! Пока одна транспортная развязка открывается для движения, мостостроители приступают к новым масштабным ремонтам.

Через вашу передачу хотел бы анонсировать: приступаем к ремонту 25-го километра наружного кольца. Кто проследит за тем, чтобы ямы и неровности с дорог исчезали, не успев разбить подвески?

Это все очень отслеживается. Отслеживают технадзоры. Они не сидят в кабинетах, они все в полях, все на работе.

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Сегодня принято решение, что мы на все отремонтированные инженерные сооружения устанавливаем датчики диагностики состояния напряжения и растяжения мостовых сооружений. И что делать, если ждать уже нет сил? Екатерина Забенько, СТВ:

И можно ли эти планы как-то корректировать?

Конечно, планы могут быть скорректированы, в первую очередь оперативно устраняется критическая ямочность.