Как выйти на новый уровень ремонта дорог? Смотрите ток-шоу «Большой город»
Новости Беларуси. Под пристальным вниманием каждый сантиметр асфальта. В Минске активизировались работы по ремонту дорог после того, как на проблему лично обратил внимание наш Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
О качестве столичных магистралей, строительстве мостов и путепроводов, а также ситуации во дворах поговорили эксперты на площадке ток-шоу «Большой город». И вот о чем пойдет речь в воскресенье, 5 февраля, в 10:00.
Какие нарекания к качеству столичных дорог и насколько выполнимая это задача – закрыть вопросы быстрыми темпами?
Ночью люди спят, а мы работаем, но тем не менее ямочность надо устранять.
Работа кипит! Пока одна транспортная развязка открывается для движения, мостостроители приступают к новым масштабным ремонтам.
Через вашу передачу хотел бы анонсировать: приступаем к ремонту 25-го километра наружного кольца.
Кто проследит за тем, чтобы ямы и неровности с дорог исчезали, не успев разбить подвески?
Это все очень отслеживается. Отслеживают технадзоры. Они не сидят в кабинетах, они все в полях, все на работе.
Не повторится такое никогда? Обрушенный мост на Немиге. Где гарантии?
Сегодня принято решение, что мы на все отремонтированные инженерные сооружения устанавливаем датчики диагностики состояния напряжения и растяжения мостовых сооружений.
И что делать, если ждать уже нет сил?
Екатерина Забенько, СТВ:
И можно ли эти планы как-то корректировать?
Конечно, планы могут быть скорректированы, в первую очередь оперативно устраняется критическая ямочность.
Как выйти на новый уровень ремонта, сделать прочными дороги и сохранить нервы автомобилистов? Смотрите ток-шоу «Большой город» в воскресенье, 5 февраля, в 10:00.
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