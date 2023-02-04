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Как выйти на новый уровень ремонта дорог? Смотрите ток-шоу «Большой город»

04 февраля 2023 09:25
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Новости Беларуси. Под пристальным вниманием каждый сантиметр асфальта. В Минске активизировались работы по ремонту дорог после того, как на проблему лично обратил внимание наш Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О качестве столичных магистралей, строительстве мостов и путепроводов, а также ситуации во дворах поговорили эксперты на площадке ток-шоу «Большой город». И вот о чем пойдет речь в воскресенье, 5 февраля, в 10:00.

Какие нарекания к качеству столичных дорог и насколько выполнимая это задача – закрыть вопросы быстрыми темпами?

Как выйти на новый уровень ремонта дорог? Смотрите ток-шоу «Большой город»-1

Ночью люди спят, а мы работаем, но тем не менее ямочность надо устранять.

Работа кипит! Пока одна транспортная развязка открывается для движения, мостостроители приступают к новым масштабным ремонтам.

Как выйти на новый уровень ремонта дорог? Смотрите ток-шоу «Большой город»-4

Через вашу передачу хотел бы анонсировать: приступаем к ремонту 25-го километра наружного кольца.

Кто проследит за тем, чтобы ямы и неровности с дорог исчезали, не успев разбить подвески?

Как выйти на новый уровень ремонта дорог? Смотрите ток-шоу «Большой город»-7

Это все очень отслеживается. Отслеживают технадзоры. Они не сидят в кабинетах, они все в полях, все на работе.

Как выйти на новый уровень ремонта дорог? Смотрите ток-шоу «Большой город»-10

Не повторится такое никогда? Обрушенный мост на Немиге. Где гарантии?

Как выйти на новый уровень ремонта дорог? Смотрите ток-шоу «Большой город»-13

Сегодня принято решение, что мы на все отремонтированные инженерные сооружения устанавливаем датчики диагностики состояния напряжения и растяжения мостовых сооружений.

И что делать, если ждать уже нет сил?

Екатерина Забенько, СТВ:
И можно ли эти планы как-то корректировать?

Как выйти на новый уровень ремонта дорог? Смотрите ток-шоу «Большой город»-16

Конечно, планы могут быть скорректированы, в первую очередь оперативно устраняется критическая ямочность.

Как выйти на новый уровень ремонта дорог? Смотрите ток-шоу «Большой город»-19

Как выйти на новый уровень ремонта, сделать прочными дороги и сохранить нервы автомобилистов? Смотрите ток-шоу «Большой город» в воскресенье, 5 февраля, в 10:00.

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# Автодороги Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Екатерина Забенько # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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