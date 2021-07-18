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«Что может быть лучше, чем детские улыбки?» Вот что происходит в фестивальном Витебске в воскресенье

18 июля 2021 13:15
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Новости Беларуси. Прощальные аккорды прозвучат 18 июля на «Славянском базаре в Витебске», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Что может быть лучше, чем детские улыбки?» Вот что происходит в фестивальном Витебске в воскресенье-1

Традиционно в заключительный день фестиваля будут определены победители конкурса эстрадных исполнителей среди детей и взрослых. Воскресная афиша наполнена и другими яркими событиями. Вечером на сцене Летнего амфитеатра состоится гала-концерт белорусских мастеров искусств.

«Что может быть лучше, чем детские улыбки?» Вот что происходит в фестивальном Витебске в воскресенье-4

Все подробности узнаем у нашего корреспондента. На связи со студией Виктор Пралич.

«Что может быть лучше, чем детские улыбки?» Вот что происходит в фестивальном Витебске в воскресенье-7

Виктор Пралич, корреспондент:
Сегодня Витебск попрощается с фестивалем. Но город продолжает жить в режиме нон-стоп – выставки, концерты, спортивные мероприятия. Рассвет город встретил в ритмах лета – концерт для молодежи собрал полный Летний амфитеатр. На сцену выходили Артем Качер, Хабиб, Kygo и другие.

«Что может быть лучше, чем детские улыбки?» Вот что происходит в фестивальном Витебске в воскресенье-10

Готовятся к выступлению и начинающие звезды. Участники XXX Международного конкурса исполнителей эстрадной песни сегодня репетировали с Президентским оркестром. Уже вечером в сопровождении живой музыки они представят на суд жури славянский хит.

«Что может быть лучше, чем детские улыбки?» Вот что происходит в фестивальном Витебске в воскресенье-13

Атмосфера «Славянского базара» царит и на улицах Витебска. Свою программу представил даже Департамент охраны МВД Беларуси. На Пушкинской площади они организовали акцию «Мы вместе». Гостей объединили различные конкурсы, фотозоны. Поднимали настроение ростовые куклы.

«Что может быть лучше, чем детские улыбки?» Вот что происходит в фестивальном Витебске в воскресенье-16

Сергей Мурашкин, начальник Витебского областного управления Департамента охраны МВД Беларуси:
Детки и семьи принимают активное участие. Очень нравится, получают отличные положительные эмоции. Что может быть лучше, чем детские улыбки и замечательное настроение?

«Что может быть лучше, чем детские улыбки?» Вот что происходит в фестивальном Витебске в воскресенье-19

Когда задерживали условного преступника, жители города могли посмотреть, насколько четко, профессионально действуют сотрудники в сложных ситуациях.

«Что может быть лучше, чем детские улыбки?» Вот что происходит в фестивальном Витебске в воскресенье-22

– Кем ты хочешь быть, когда вырастешь?
– Полицейским!
 – А ты собачек не боялся, которые сегодня выступали?
– Нет.
– Понравились тебе?
– Да!

«Что может быть лучше, чем детские улыбки?» Вот что происходит в фестивальном Витебске в воскресенье-25

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«Что может быть лучше, чем детские улыбки?» Вот что происходит в фестивальном Витебске в воскресенье-28

В Летнем амфитеатре проходит репетиция вечернего концерта. В 18:00 здесь начнется гала-концерт мастеров искусств Беларуси. На сцену выйдут Анатолий Ярмоленко, Алена Ланская, Ирина Дорофеева, Александр Солодуха. Широкая программа ожидается и на площади Победы – там пройдет финал республиканской акции МВД «За безопасность вместе».

Больше новостей о «Славянском базаре-2021» читайте здесь.

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