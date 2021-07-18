«Что может быть лучше, чем детские улыбки?» Вот что происходит в фестивальном Витебске в воскресенье

Новости Беларуси. Прощальные аккорды прозвучат 18 июля на «Славянском базаре в Витебске», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Традиционно в заключительный день фестиваля будут определены победители конкурса эстрадных исполнителей среди детей и взрослых. Воскресная афиша наполнена и другими яркими событиями. Вечером на сцене Летнего амфитеатра состоится гала-концерт белорусских мастеров искусств.

Все подробности узнаем у нашего корреспондента. На связи со студией Виктор Пралич.

Виктор Пралич, корреспондент:

Сегодня Витебск попрощается с фестивалем. Но город продолжает жить в режиме нон-стоп – выставки, концерты, спортивные мероприятия. Рассвет город встретил в ритмах лета – концерт для молодежи собрал полный Летний амфитеатр. На сцену выходили Артем Качер, Хабиб, Kygo и другие.

Готовятся к выступлению и начинающие звезды. Участники XXX Международного конкурса исполнителей эстрадной песни сегодня репетировали с Президентским оркестром. Уже вечером в сопровождении живой музыки они представят на суд жури славянский хит.

Атмосфера «Славянского базара» царит и на улицах Витебска. Свою программу представил даже Департамент охраны МВД Беларуси. На Пушкинской площади они организовали акцию «Мы вместе». Гостей объединили различные конкурсы, фотозоны. Поднимали настроение ростовые куклы.

Сергей Мурашкин, начальник Витебского областного управления Департамента охраны МВД Беларуси:

Детки и семьи принимают активное участие. Очень нравится, получают отличные положительные эмоции. Что может быть лучше, чем детские улыбки и замечательное настроение?

Когда задерживали условного преступника, жители города могли посмотреть, насколько четко, профессионально действуют сотрудники в сложных ситуациях.

– Кем ты хочешь быть, когда вырастешь?

– Полицейским!

– А ты собачек не боялся, которые сегодня выступали?

– Нет.

– Понравились тебе?

– Да!