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Азарёнок: Литва ВНЖ запрещает, поляки малых змагарак арестовывают. А впрягается белорусское государство

25 марта 2023 17:39
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Террор, провокации и ложь. Беларусь подвергается беспрецедентному давлению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но нам есть чем ответить.

Авторская рубрика Григория Азаренка «Тайные пружины политики».

Азарёнок: Литва ВНЖ запрещает, поляки малых змагарак арестовывают. А впрягается белорусское государство-1

Григорий Азаренок, СТВ:
Ну и где вы? Гниды. Свята ж у вас. День вони, день боли. Свинособаки шатаются по подлой Варшаве. А в Минске – чистота, красота, святость, Лукашенко и победа.

Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте.

Бесноватые хотят повторить Хатынь. Вылизать ноги новому хозяину и из-за его спины убивать белорусов, сжигать их в печах и сараях.

Азарёнок: Литва ВНЖ запрещает, поляки малых змагарак арестовывают. А впрягается белорусское государство-4

Гэты час барацьбы працягваецца, і мы павінны разумець, што толькі здольная барацьба даст нам магчымасць дасягнуць свабоду.

Григорий Азаренок:
Будет тебе, старый маразматик, барацьба. Будет, трухлявый урод. Вялая ты падаль, белорусы сейчас живут мирно, под боком война, и ты хочешь народ, который вырастил тебя, мразь такую, – под ракеты и бомбы. Барацьба твоя закончится со скоростью пролета пули. Твоя жизнь – 9 граммов. А напомню-ка я вам про вашу гіднасць.

Азарёнок: Литва ВНЖ запрещает, поляки малых змагарак арестовывают. А впрягается белорусское государство-7

Азарёнок: Литва ВНЖ запрещает, поляки малых змагарак арестовывают. А впрягается белорусское государство-9

Азарёнок: Литва ВНЖ запрещает, поляки малых змагарак арестовывают. А впрягается белорусское государство-11

Григорий Азаренок:
А и хорошо вас сцаной тряпкой по щам. Каждый день. Алексиевич, старой жабе подлой, рахунак заблокировали. Не помогли железные кресты. Литва ВНЖ вам запрещает. Поляки малых змагарак арестовывают. А кто впрягается – белорусское государство.

Но вас по щам, а вы все равно холуйствуете. Лакеи, халдеи, рабы поганые. Как вам вот это нравится. Статейка в мерзкой тутбайке. Про свята и низкопоклонскую телеграмму кайзеру.

Азарёнок: Литва ВНЖ запрещает, поляки малых змагарак арестовывают. А впрягается белорусское государство-14

Стараниями пропаганды, сначала советской, а потом белорусской, этот документ превратился в якобы неоспоримое свидетельство сотрудничества БНР с захватчиками. В реальности немцы времен Первой мировой войны ничуть не напоминали нацистов времен Второй мировой. Внимание – они были обычными оккупантами.

Азарёнок: Литва ВНЖ запрещает, поляки малых змагарак арестовывают. А впрягается белорусское государство-17

Григорий Азаренок:
Во как. Просто хорошие оккупанты раздавали конфеты и копали старикам картошку. Отвратительные. Вас надо только бить. И есть кому это делать.

«Отдана команда на зачистки». Карпенков рассказал, как будут вычислять ячейки беглых в Беларуси.

Николай Николаевич все сказал. Против вас – ураган народной ярости. Командиры сдерживают бойцов, ибо если только вы рыпнитесь, воины отказываются бить по конечностям, а только по кастрюлям, которые у вас вместо голов. А впереди – день ГУБОП. И народной зачисткой мы добра яго адсвяткуем.

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# «Азарёнок. Тайные пружины политики» # общество # Григорий Азарёнок # Александр Лукашенко # Фотофакт

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