Азарёнок: Литва ВНЖ запрещает, поляки малых змагарак арестовывают. А впрягается белорусское государство

Террор, провокации и ложь. Беларусь подвергается беспрецедентному давлению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но нам есть чем ответить. Авторская рубрика Григория Азаренка «Тайные пружины политики».

Григорий Азаренок, СТВ:

Ну и где вы? Гниды. Свята ж у вас. День вони, день боли. Свинособаки шатаются по подлой Варшаве. А в Минске – чистота, красота, святость, Лукашенко и победа. Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте. Бесноватые хотят повторить Хатынь. Вылизать ноги новому хозяину и из-за его спины убивать белорусов, сжигать их в печах и сараях.

Гэты час барацьбы працягваецца, і мы павінны разумець, што толькі здольная барацьба даст нам магчымасць дасягнуць свабоду. Григорий Азаренок:

Будет тебе, старый маразматик, барацьба. Будет, трухлявый урод. Вялая ты падаль, белорусы сейчас живут мирно, под боком война, и ты хочешь народ, который вырастил тебя, мразь такую, – под ракеты и бомбы. Барацьба твоя закончится со скоростью пролета пули. Твоя жизнь – 9 граммов. А напомню-ка я вам про вашу гіднасць.

Григорий Азаренок:

А и хорошо вас сцаной тряпкой по щам. Каждый день. Алексиевич, старой жабе подлой, рахунак заблокировали. Не помогли железные кресты. Литва ВНЖ вам запрещает. Поляки малых змагарак арестовывают. А кто впрягается – белорусское государство. Но вас по щам, а вы все равно холуйствуете. Лакеи, халдеи, рабы поганые. Как вам вот это нравится. Статейка в мерзкой тутбайке. Про свята и низкопоклонскую телеграмму кайзеру.

Стараниями пропаганды, сначала советской, а потом белорусской, этот документ превратился в якобы неоспоримое свидетельство сотрудничества БНР с захватчиками. В реальности немцы времен Первой мировой войны ничуть не напоминали нацистов времен Второй мировой. Внимание – они были обычными оккупантами.