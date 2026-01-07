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Захарова прокомментировала призыв Мерца ограничить выезд украинцев в ЕС

07 января 2026 14:36
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Захарова прокомментировала призыв Мерца ограничить выезд украинцев в ЕС-0

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась на фоне требований канцлера Германии Фридриха Мерца к Киеву препятствовать массовому выезду молодых мужчин в некоторые страны ЕС. Об этом пишет РИА Новости.

Захарова указала, что Мерцем как бы оглашается вопрос, «почему после такого количества оружия и денег, поставленного Западом киевскому режиму, Зеленский не всех перемолол, и «ще не вмерла».

Кабмином Германии ранее был одобрен закон, в соответствии с которым отменяется базовое соцпособие Bürgergeld для украинских беженцев, прибывших в ФРГ после 1 апреля 2025 года, и уменьшается размер пособия для просителей убежища.

Фото: Pinterest

# Международная политика # Мария Захарова # Фридрих Мерц

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