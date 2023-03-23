Сезон весенних ярмарок в Минской области начнётся 8 апреля

Новости Беларуси. Сезон весенних региональных ярмарок в Минской области стартует 8 апреля. Первыми развернут торговые ряды представители Борисова, Вилейки, Слуцка и Солигорска, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

На площадках будут реализовывать сельскохозяйственную продовольственную продукцию: это мясные, рыбные, кулинарные и кондитерские изделия, промышленные товары, а еще то, что сейчас особенно актуально для садоводов и дачников, – удобрения, семена, посадочный материал, инвентарь. Для посетителей предусмотрена культурная программа.

Ольга Мяделец, и.о. начальника отдела торговли и услуг Борисовского райисполкома:

Будет представлена в широком ассортименте продукция общественного питания, семенной материал для посадки на садовых участках, также работа ремесленников. Всех жителей города Борисова и гостей приглашаем посетить эту ярмарку.