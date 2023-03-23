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Сезон весенних ярмарок в Минской области начнётся 8 апреля

23 марта 2023 14:13
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Новости Беларуси. Сезон весенних региональных ярмарок в Минской области стартует 8 апреля. Первыми развернут торговые ряды представители Борисова, Вилейки, Слуцка и Солигорска, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Сезон весенних ярмарок в Минской области начнётся 8 апреля-1

На площадках будут реализовывать сельскохозяйственную продовольственную продукцию: это мясные, рыбные, кулинарные и кондитерские изделия, промышленные товары, а еще то, что сейчас особенно актуально для садоводов и дачников, – удобрения, семена, посадочный материал, инвентарь. Для посетителей предусмотрена культурная программа.

Сезон весенних ярмарок в Минской области начнётся 8 апреля-4

Ольга Мяделец, и.о. начальника отдела торговли и услуг Борисовского райисполкома:
Будет представлена в широком ассортименте продукция общественного питания, семенной материал для посадки на садовых участках, также работа ремесленников. Всех жителей города Борисова и гостей приглашаем посетить эту ярмарку.

Сезон весенних ярмарок в Минской области начнётся 8 апреля-7

К слову, во всех регионах Минской области еженедельно по выходным дням, начиная уже с этой субботы, 25 марта, пройдут районные ярмарки.

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# Торговля в Беларуси # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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