В то, что эти приготовления никому не угрожают, верится с трудом. Мнение об учениях НАТО
Новости Беларуси. 19 августа во время заседания Совбеза Главнокомандующий поручил Вооруженным Силам страны пристально следить за передвижением войск НАТО у наших границ. Особенно на Гродненском направлении. Этот регион сейчас – одна из целей для тех, кто рассчитывает на дестабилизацию обстановки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За внешним контуром нашей страны наращивание боевой силы. Учения НАТО в эти дни развернулись в двух соседних с Беларусью странах. В Польше более 500 солдат американской кавалерии и 70 бронетанковых частей. Тренировки идут с использованием тяжелой гусеничной техники. Вторая фаза военных учений под руководством США проходит в Польше с середины июля и продлится до конца августа. Во время первого этапа были задействованы более 200 боевых машин, артиллерия, ракетные комплексы, а также авиация.
Вскоре в Польшу прибудет еще не менее 1 000 военных в дополнение к уже находящимся там 4 500 американских солдат и офицеров. Соответствующее соглашение было подписано в минувшие выходные.
Кроме этого, военные учения и тренировки с использованием бронетехники также проходят в Прибалтике. Так, в Латвию неделю назад прибыли британские войска из эстонской батальонной группы НАТО. В планах Минобороны Латвии усилить присутствие войск Североатлантического альянса в стране.
Руслан Косыгин, начальник главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси:
Используя фонды НАТО, сопредельные государства, которые входят в Североатлантический союз, ударными темпами создают и совершенствуют объекты военной инфраструктуры. И здесь речь идет о модернизации аэродромов, военно-морских баз, складов, центров, полигонов, строительство новых передовых баз, хранение вооружения, военной техники.
Одновременно можно говорить, и это уже де-факто, что на этом фоне наблюдается устойчивая тенденция повышения масштабов и интенсивности проводимых мероприятий оперативной и боевой подготовки Вооруженных Сил НАТО, сопредельных государств. В настоящее время на территории европейских государств проводится пять крупных мероприятий оперативной и боевой подготовки. В ходе проводимых мероприятий отрабатываются вопросы силового применения. Речь идет об отработке и реализации задач в ходе проведения операций по кризисному регулированию, а также решении задач и в форме наступательных действий.
Одновременно – и это отмечаем мы – очень серьезно усилена разведывательная деятельность против нашей страны в том числе. Мы наблюдаем повышение разведывательной активности путем полетов, которые осуществляются на сопредельной территории разведывательной авиацией. Причем речь идет о разведывательной авиации как стратегического, так и тактического уровня. Мы говорим и оцениваем, что на сегодняшний день интенсивность полетов боевой авиации увеличилась. При этом ежесуточно мы видим практически в два раза повышение. За прошедшие сутки практически 42 боевых вылета. И это все в направлении государственной границы.
И говорить о том, что все эти приготовления никому не угрожают, за собой ничего не несут, и вот эти попытки убедить нас в том, что: вы знаете, против вас это не направлено, это обыкновенные проводимые мероприятия – верится очень с трудом.