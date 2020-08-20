В то, что эти приготовления никому не угрожают, верится с трудом. Мнение об учениях НАТО

Новости Беларуси. 19 августа во время заседания Совбеза Главнокомандующий поручил Вооруженным Силам страны пристально следить за передвижением войск НАТО у наших границ. Особенно на Гродненском направлении. Этот регион сейчас – одна из целей для тех, кто рассчитывает на дестабилизацию обстановки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За внешним контуром нашей страны наращивание боевой силы. Учения НАТО в эти дни развернулись в двух соседних с Беларусью странах. В Польше более 500 солдат американской кавалерии и 70 бронетанковых частей. Тренировки идут с использованием тяжелой гусеничной техники. Вторая фаза военных учений под руководством США проходит в Польше с середины июля и продлится до конца августа. Во время первого этапа были задействованы более 200 боевых машин, артиллерия, ракетные комплексы, а также авиация. Вскоре в Польшу прибудет еще не менее 1 000 военных в дополнение к уже находящимся там 4 500 американских солдат и офицеров. Соответствующее соглашение было подписано в минувшие выходные. Кроме этого, военные учения и тренировки с использованием бронетехники также проходят в Прибалтике. Так, в Латвию неделю назад прибыли британские войска из эстонской батальонной группы НАТО. В планах Минобороны Латвии усилить присутствие войск Североатлантического альянса в стране.

Руслан Косыгин, начальник главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси:

Используя фонды НАТО, сопредельные государства, которые входят в Североатлантический союз, ударными темпами создают и совершенствуют объекты военной инфраструктуры. И здесь речь идет о модернизации аэродромов, военно-морских баз, складов, центров, полигонов, строительство новых передовых баз, хранение вооружения, военной техники. Одновременно можно говорить, и это уже де-факто, что на этом фоне наблюдается устойчивая тенденция повышения масштабов и интенсивности проводимых мероприятий оперативной и боевой подготовки Вооруженных Сил НАТО, сопредельных государств. В настоящее время на территории европейских государств проводится пять крупных мероприятий оперативной и боевой подготовки. В ходе проводимых мероприятий отрабатываются вопросы силового применения. Речь идет об отработке и реализации задач в ходе проведения операций по кризисному регулированию, а также решении задач и в форме наступательных действий.