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Что говорят о безопасности новых станций метро? Комментарий производителя защитных экранов

07 ноября 2020 19:04
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Новости Беларуси. Четыре станции третьей линии столичной подземки 7 ноября стали доступны для пассажиров: «Ковальская Слобода», «Вокзальная», «Площадь Франтишка Богушевича» и «Юбилейная площадь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Что говорят о безопасности новых станций метро? Комментарий производителя защитных экранов-1

На торжественном открытии с участием главы государства было особенно подчеркнуто: не каждая страна может себе позволить строить метро в это сложное время. При возведении подземки были использованы самые передовые технологии. Как результат – комфорт и безопасность.

Что говорят о безопасности новых станций метро? Комментарий производителя защитных экранов-4

Народный тест-драйв вагонов нового поколения, можно считать, состоялся. Проконтролировать работу системы безопасности заглянул и производитель.

Что говорят о безопасности новых станций метро? Комментарий производителя защитных экранов-7

Бурхан Албайрак, директор фирмы-производителя системы защитных экранов (Турция):
Мы годами занимаемся этим направлением. В мире всего три производителя подобных защитных экранов. Четыре белорусские станции – только начало, мы с удовольствием защитим перроны всей линии и будущих станций. Система на 100 % безопасна. Такие экраны установлены в Турции, Азербайджане и скоро появятся в России.

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# Минское метро # общество # Бурхан Албайрак # Фотофакт

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