Что говорят о безопасности новых станций метро? Комментарий производителя защитных экранов

Новости Беларуси. Четыре станции третьей линии столичной подземки 7 ноября стали доступны для пассажиров: «Ковальская Слобода», «Вокзальная», «Площадь Франтишка Богушевича» и «Юбилейная площадь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На торжественном открытии с участием главы государства было особенно подчеркнуто: не каждая страна может себе позволить строить метро в это сложное время. При возведении подземки были использованы самые передовые технологии. Как результат – комфорт и безопасность.