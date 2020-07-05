93-летний ветеран выращивает фруктовый сад, но до сих пор помнит, как подрывали поезда и какой вкус у гнилой картошки

Новости Беларуси. У героя нашего репортажа реалистичные образы той страшной войны всплывают в воспоминаниях до сих пор – спустя более 75 лет, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Это они молодыми юношами и девушками уходили на войну. Репортаж Галины Буро. Кепка набекрень, озорной взгляд из-под седых бровей и жизнерадостная улыбка. Кажется, Павел Шкулепа в душе все тот же молодой паренек-артиллерист. Вспоминая то время, похоже, забывает о своих 93 годах и ловко преодолевает препятствия.

Павел Шкулепа, участник Великой Отечественной войны:

Вот это, как был призван в 1944 году в ноябре, в учебном полку противотанковом. Вот, с друзьями фотографировался. А это уже после войны.

С фронтовыми товарищами много лет вел переписку, сегодня писать уже некому. И глаза начинают блестеть от слез. Тема войны – красной нитью сквозь всю жизнь, видно даже по комнате – стены в фотографиях, благодарственных письмах и детских рисунках.

Павел Шкулепа:

Лагерь, отдых детей. И вот меня туда приглашают, они мне там уже такие подарки готовят. Я уже для памяти, чтобы это оставить. Земля горит, и ты в этом огне. Белоруска рассказывает, как в 16 лет её угнали в Германию и какие ужасы видела, работая санитаркой

Когда по Европе разрушительно шагала война, в Сибири начался голод. Он был еще школьником. До сих пор помнит вкус травяных блинов и гнилой картошки. Он помогал маме, как мог: ловил рыбу, а когда шел в школу, за несколько километров от дома, ставил петлю на зайцев. Бывало, повезет – тогда настоящий пир. Павел Шкулепа:

Бегу домой, я уже проверяю. Бывает один – два зайца попадется. Привезу домой мерзлого этого, мать на печь. Он там оттает, я его обделаю – уже мясо было.

В 1944-м 18-летнего Пашу призвали на фронт. Помнит, мать ему положила в сумку две картошины, дед дал кусочек хлеба. Новобранцев, которые окончили четыре класса, забирали в пехоту. Он окончил целых семь – поехал в учебную роту. Стал наводчиком, затем командиром противотанкового орудия. Оказался метким стрелком.

Павел Шкулепа:

Вдруг идет эшелон, поезд. Команда «остановиться», значит, к орудию. Мы орудия подцепили, штанины закрепили, ящик снарядов, все туда. Я, значит, наводку – и огонь. Первый – недолет, второй я увеличил, вторым попал прямо в паровоз. Там, оказывается, ехали раненые и оружие там вывозили. Вот за что меня наградили медалью «За боевые заслуги».

Воевал на Дальнем Востоке, в самом эпицентре боев с японцами, принимал участие в Маньчжурской операции. Навсегда запомнил жестокий подход к войне у японцев: в отличие от немцев они бились насмерть, не экономя на бойцах.

Павел Шкулепа:

Выкапывали – вдоль дороги трасса идет – они выкапывали такой котлован вроде горшка, все маскировали. Туда залазит этот японец с пулеметом, маскируется. Он подпускает на близкое расстояние и строчит. Вы представляете, там покуда паника, сколько упадут, сколько раненых, сколько убитых. А потом он себе ножом харакири сделал и всё уже.

После войны переехал в Беларусь. Вместе со все страной возводил всё то, что разрушила война. Руководил сельсоветом, поднимал колхозы, возглавлял участок железной дороги. Работал и на пенсии – в охране, был председателем Совета ветеранов. Сегодня у ветерана крепкая и дружная семья: дети, внуки, правнуки. И любимое хобби – охота и собаки. Так что засиживаться некогда. Постоянное движение – это его секрет долголетия.

Павел Шкулепа с гордостью приглашает на огород. Часть возделывает сын с невесткой, у него же – свои плантации. Не может он сидеть без дела.

Павел Шкулепа:

Это я обрабатываю всё. Арбузы, дыни... И глядя на богатый урожай, свой живописный дом и тихий уют деревни, он вновь и вновь повторит: «Хотелось бы, чтобы никогда на нашей белорусской земле не было войны. Чтобы было мирное и светлое бело-голубое небо над нами».