Земля горит, и ты в этом огне. Белоруска рассказывает, как в 16 лет её угнали в Германию и какие ужасы видела, работая санитаркой

Новости Беларуси. У героини нашего репортажа реалистичные образы той страшной войны всплывают в воспоминаниях до сих пор – спустя более 75 лет, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Это они молодыми юношами и девушками уходили на войну. Репортаж Галины Буро. Под тяжестью медалей – несломленный дух. Марии Клочковой уже 95. Свои награды она завещала школьному музею в Щучине. Пусть современные дети знают, как маленькая Маша добывала для них мир. Ее юность фашистским сапогом растоптала война. 16-летнюю девушку прямо из родной деревни Острино угнали в Германию. Продали, как товар на рынке, немецкому землевладельцу. Вспоминает: жила на холодном чердаке, а от непосильного труда руки были стерты до крови. 93-летний ветеран выращивает фруктовый сад, но до сих пор помнит, как подрывали поезда и какой вкус у гнилой картошки

Мария Клочкова, участник Великой Отечественной войны:

Всё стирка, стирка, детская стирка, пятеро детей. Старшая еще в школу не ходила, а самая младшая в люльке лежала. И, знаете, сколько стирки было. В 1944-м ее вывезли в Литву рыть противотанковые рвы. И там повезло: пленников освободили советские войска. Идти на фронт решила, не раздумывая. Экстренные курсы, санбат. Когда молоденькая санитарка в первый раз на операционном столе увидела голого мужчину, от стыда упала в обморок.

А потом и вовсе шагнула в ад – поле боя, кровь, бинты, пули, страх, смерть. Хоть и весила всего 40 килограммов, вытаскивала из-под огня раненых бойцов. Она и сейчас начинает плакать, когда слышит звуки, похожие на выстрелы. По ночам ей до сих пор снятся обгоревшие танкисты.

Мария Клочкова:

Земля горит, небо горит, танки горят, пулеметы строчат, снаряды рвутся, бомбы рвутся. И ты в этом огне. Там не только говорила минута тебе жить или умереть – каждая секунда. Бывало, перевязываешь раненого, а он просится: «Сестричка, добей меня!» Там нога, там рука, там череп. Страшно!

В военном госпитале Мария через каждые несколько дней сдавала кровь для раненых, жалела их очень. А группа крови как раз первая, универсальная. Вот на груди медаль – почетному донору. Ее и саму зацепило на поле боя.

Война и ее отголоски не отпускали из военного госпиталя даже после Победы. Лишь в 1947-м Мария сняла гимнастерку и вернулась в родную деревню. Больше 50 лет отработала бухгалтером. В последние годы живет у внучки в Щучине.

Екатерина Маскевич, внучка:

Бабушка нам никогда не рассказывала о войне. Она рассказывала только чужим людям, которые у нее брали интервью или записывали статьи в газетах. Она не хотела, чтобы мы знали о войне. Поэтому всю информацию мы узнаем уже из репортажей или из газет. Она хотела нас отгородить от этого страха, который испытала сама.

И даже сегодня, несмотря на возраст, Мария каждый год в памятные даты надевает тяжелые медали и идет на праздничные митинги. Такая она, закаленная войной. Израненную душу греет мысль: она сделала всё, чтобы дети, внуки и правнуки жили в мире и независимости, а уж она знает этому цену.