Что если самовольно захватил пару-тройку метров земли? Новые правила в Беларуси

Новости Беларуси. Александр Лукашенко подписал закон, излагающий в новой редакции Кодекс о земле, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Какие плюсы ощутят белорусы? Во-первых, размеры предоставляемых участков в сельских населенных пунктах увеличатся до гектара, а желающие жить и трудиться на хуторе вообще смогут по своему желанию, силам и возможностям определять лимиты. Расширить свое землевладение на незанятую рядом территорию можно будет без аукциона. Претендовать разрешено хоть на приглянувшийся кусочек за пределами населенного пункта. Границы скорректируют. А если участок нужно разделить (к примеру, чтобы дети построились рядом с домом родителей), Кодекс позволит и это. Шаг навстречу сделан даже тем, кто, в общем-то, самовольно захватил пару-тройку метров, а иногда и больше.

Деревня Любово под Витебском раньше была малонаселенной. После газификации ее привлекательность резко возросла. Домик в деревне решил приобрести и сын Владимира Казакова. Купил участок, построил баню, планировал и свой дом. Но обстоятельства изменились, и землю было решено продавать. Когда вдруг выяснилось, что закон с планами мужчины не согласен. Часть постройки находится на соседской территории.

Владимир Казаков, житель деревни Любово:

Кому-то взбрело в голову… Колышек, который делает границу участка, кто-то переставил. И в процессе строительства этого здания мы ориентировались по нему. Угол здания – метр, может, полтора – заехал на территорию соседа. Все встало. Поэтому, конечно, большое спасибо законодателям. Сейчас это намного упрощает возможность продажи. Как я думаю, у тех, кто собирается покупать участок, развязаны руки, что все это в законном порядке будет осуществлено.

Хозяин обивал пороги всех инстанций. Ведь соседи, в общем-то, не против уступить, но закон для всех один. А значит, дальнейшая судьба постройки – снос. В местной землеустроительной службе говорят: случай далеко не единичный. Бывает, что споры из-за 5 сантиметров не там стоящего забора тянутся годами, выматывая всех участников дележки.