Любецкая: каждый человек должен понимать ценность института ВНС наравне с другими ветвями власти

Вопросы к их разработчикам 26 октября смогли задать представители идеологического актива Минской области. Общественное обсуждение законопроектов – устоявшаяся практика, которая давно прижилась в современной Беларуси. Ведь озвученные предложения всегда находят отклик. Парламентарии учтут их и при доработке законопроектов о Всебелорусском народном собрании, о гражданском обществе, изменений в Избирательном кодексе.

Светлана Любецкая, председатель Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Разработка законопроекта о Всебелорусском народном собрании – это еще один из этапов совершенствования нашего государственного устройства, конституционного строительства. Очень важно, чтобы было понимание, для чего нужен институт ВНС, как он будет формироваться, какие задачи сможет решать. Потому что каждый человек для себя должен понимать ценность и практическую полезность этого института наравне с другими ветвями власти.