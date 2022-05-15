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«Путь благородного служения людям». Лукашенко поздравил «Белфармацию» со столетием

15 мая 2022 11:03
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Новости Беларуси. 100 лет напряженного труда и заботы о здоровье. Вековой юбилей отмечает республиканское унитарное предприятие «Белфармация» – самая крупная аптечная сеть Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Путь благородного служения людям». Лукашенко поздравил «Белфармацию» со столетием-1

Главная задача предприятия – своевременное обеспечение граждан лекарствами. С чем здесь справляются успешно. В условиях санкций пришлось выстраивать новые логистические схемы доставки лекарств. Все трудности удается решать. Со столетием со дня основания коллектив «Белфармации» поздравил Александр Лукашенко.  

«Путь благородного служения людям». Лукашенко поздравил «Белфармацию» со столетием-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Вековой юбилей белорусской аптечной службы это путь благородного служения людям, история ежедневного труда в мирное время и подвигов во имя спасения жизней в годы Великой Отечественной войны. Вы продолжаете дело многих поколений специалистов, благодаря которым «Белфармация» стала ведущей организацией страны, обеспечивающей население качественными, эффективными и безопасными лекарственными средствами, выполняя важные социальные функции.

# Государственная политика в области здравоохранения # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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