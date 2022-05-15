«Путь благородного служения людям». Лукашенко поздравил «Белфармацию» со столетием

Новости Беларуси. 100 лет напряженного труда и заботы о здоровье. Вековой юбилей отмечает республиканское унитарное предприятие «Белфармация» – самая крупная аптечная сеть Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 100 лет напряженного труда и заботы о здоровье. Вековой юбилей отмечает республиканское унитарное предприятие «Белфармация» – самая крупная аптечная сеть Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Главная задача предприятия – своевременное обеспечение граждан лекарствами. С чем здесь справляются успешно. В условиях санкций пришлось выстраивать новые логистические схемы доставки лекарств. Все трудности удается решать. Со столетием со дня основания коллектив «Белфармации» поздравил Александр Лукашенко.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вековой юбилей белорусской аптечной службы – это путь благородного служения людям, история ежедневного труда в мирное время и подвигов во имя спасения жизней в годы Великой Отечественной войны. Вы продолжаете дело многих поколений специалистов, благодаря которым «Белфармация» стала ведущей организацией страны, обеспечивающей население качественными, эффективными и безопасными лекарственными средствами, выполняя важные социальные функции.