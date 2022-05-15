Аттракционы, мыльные пузыри и ещё много всего. Смотрите, как весело празднуют День семьи в минском парке

Новости Беларуси. 15 мая во всем мире отмечают День семьи. В Беларуси это праздник более чем для 2 миллионов 600 тысяч семей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Праздничные мероприятия проходят по всей стране. В столице с самого утра многолюдно в Центральном детском парке имени Горького. Здесь организована масштабная развлекательная программа. Сцену парка заняли детские танцевальные и вокальные коллективы. Работают интерактивные площадки, есть возможность сделать яркие фото для соцсетей, принять участие в играх и пообщаться со сказочными персонажами. Проводятся мастер-классы, работают аттракционы.

– Мы приехали из Гродно, чтобы посмотреть красивый город Минск. И так совпало, что сегодня как раз случился День семьи. И мы очень рады, что мы выбрали именно это место, а не другое, которое хотели. Правда?

– Ага.

Александра Ярохович:

Мы сегодня сюда приехали петь, зажигать народ. Лейла Пильщикова:

Надо порадовать свою семью. И надо уважать свою семью. Надо делать так, чтобы… Александра Ярохович:

Все было хорошо в ней. Чтобы не ссорились никогда. Лейла Пильщикова:

Был лад.

Мария Капустина:

Мы всей семьей должны быть дружными. И мы сегодня будем выступать, чтобы семья была веселая, чтобы все дружно жили.

Елена Лелеко, заместитель начальника отдела воспитательной и идеологической работы комитета по образованию Мингорисполкома:

Сегодня, в День семьи, именно в детском парке Горького собирается детство, собираются родители, педагоги. От тех традиций, которые мы сегодня будем сохранять, зависит то, что будет завтра.