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Аттракционы, мыльные пузыри и ещё много всего. Смотрите, как весело празднуют День семьи в минском парке

15 мая 2022 11:49
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Новости Беларуси. 15 мая во всем мире отмечают День семьи. В Беларуси это праздник более чем для 2 миллионов 600 тысяч семей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Аттракционы, мыльные пузыри и ещё много всего. Смотрите, как весело празднуют День семьи в минском парке-1

Праздничные мероприятия проходят по всей стране. В столице с самого утра многолюдно в Центральном детском парке имени Горького. Здесь организована масштабная развлекательная программа. Сцену парка заняли детские танцевальные и вокальные коллективы. Работают интерактивные площадки, есть возможность сделать яркие фото для соцсетей, принять участие в играх и пообщаться со сказочными персонажами. Проводятся мастер-классы, работают аттракционы.

Аттракционы, мыльные пузыри и ещё много всего. Смотрите, как весело празднуют День семьи в минском парке-4

Мы приехали из Гродно, чтобы посмотреть красивый город Минск. И так совпало, что сегодня как раз случился День семьи. И мы очень рады, что мы выбрали именно это место, а не другое, которое хотели. Правда?
Ага.

Аттракционы, мыльные пузыри и ещё много всего. Смотрите, как весело празднуют День семьи в минском парке-7

Александра Ярохович:
Мы сегодня сюда приехали петь, зажигать народ.

Лейла Пильщикова:
Надо порадовать свою семью. И надо уважать свою семью. Надо делать так, чтобы…

Александра Ярохович:
Все было хорошо в ней. Чтобы не ссорились никогда.

Лейла Пильщикова:
Был лад.

Аттракционы, мыльные пузыри и ещё много всего. Смотрите, как весело празднуют День семьи в минском парке-10

Мария Капустина:
Мы всей семьей должны быть дружными. И мы сегодня будем выступать, чтобы семья была веселая, чтобы все дружно жили.

Аттракционы, мыльные пузыри и ещё много всего. Смотрите, как весело празднуют День семьи в минском парке-13

Елена Лелеко, заместитель начальника отдела воспитательной и идеологической работы комитета по образованию Мингорисполкома:
Сегодня, в День семьи, именно в детском парке Горького собирается детство, собираются родители, педагоги. От тех традиций, которые мы сегодня будем сохранять, зависит то, что будет завтра.

Аттракционы, мыльные пузыри и ещё много всего. Смотрите, как весело празднуют День семьи в минском парке-16

В программе праздника мыльные пузыри, рисунки на асфальте и спортивные игры. Все, чтобы весело провести время и отдохнуть всей семьей.

# Брак и семья # общество # Фотофакт

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