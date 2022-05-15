В Беларуси Генпрокуратура проверит безопасность детских аттракционов

Новости Беларуси. Генпрокуратура Беларуси проверит безопасность детских аттракционов. Специальные группы будут работать во всех регионах. В поле зрения попадут детские игровые площадки, надувные комплексы и парки развлечений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме того, будет дана оценка работе детских оздоровительных лагерей – речь идет о подготовке к предстоящему летнему сезону. На особом контроле условия проживания и укомплектованность кадрами. Отметим, что в 2021 году, при проведении подобных проверок Генпрокуратура выявила немало нарушений касательно работы и обслуживания аттракционов. Вопросы у сотрудников были и к ответственным за оздоровительные комплексы. На ряде объектов не соблюдались требования безопасности и пожарные нормы, в некоторых нарекания вызвала организация воспитательного процесса.