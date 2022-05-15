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В Беларуси Генпрокуратура проверит безопасность детских аттракционов

15 мая 2022 13:24
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Новости Беларуси. Генпрокуратура Беларуси проверит безопасность детских аттракционов. Специальные группы будут работать во всех регионах. В поле зрения попадут детские игровые площадки, надувные комплексы и парки развлечений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Беларуси Генпрокуратура проверит безопасность детских аттракционов-1

Кроме того, будет дана оценка работе детских оздоровительных лагерей – речь идет о подготовке к предстоящему летнему сезону. На особом контроле условия проживания и укомплектованность кадрами. Отметим, что в 2021 году, при проведении подобных проверок Генпрокуратура выявила немало нарушений касательно работы и обслуживания аттракционов. Вопросы у сотрудников были и к ответственным за оздоровительные комплексы. На ряде объектов не соблюдались требования безопасности и пожарные нормы, в некоторых нарекания вызвала организация воспитательного процесса.  

# Аттракционы # общество # Фотофакт

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