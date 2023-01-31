Шашлычки, пельмени и хот-доги. Вот что входит в экспериментальное школьное меню

Гастрономический эксперимент, который перевернет представление о школьном питании. В студии поговорили, как полезное сделать вкусным и совпадают ли взгляды разработчиков меню с детскими предпочтениями. В Минске с 9 января тестируют новый рацион школьного питания, участвуют три учреждения образования. Обсудили детали и первые результаты в программе «Большой город» на СТВ. Екатерина Забенько, СТВ:

Уже с 9 января длится эксперимент. Стало ли больше чистых тарелок?

Надежда Лукашевич, директор комбината школьного питания Минска:

Мне кажется, однозначно. Мы увидели плюсы, динамику. У нас больше хороших отзывов. Мы действительно видим больше чистых тарелок. Мы очень ответственно отнеслись к пожеланиям детей и родителей. Мы провели анкетирование совместно с учреждениями образования. Конечно, большинство запросов детских мы готовы удовлетворить. Мы удивляем, большинство наших блюд нравится, поэтому нам действительно есть о чем рассказать. Екатерина Забенько:

Можно ли назвать такое меню эксклюзивным? Действительно ли улучшился аппетит у детей? Надежда Лукашевич:

Улучшился аппетит. Ребята едят с удовольствием. У нас на первом месте пельмени, на втором – запеченная куриная голень.

Екатерина Забенько:

Еще добавятся хот-доги. Что раньше считалось не совсем здоровой пищей, сегодня все-таки допустили к детскому меню. Надежда Лукашевич:

Да, в начале февраля у нас будут хот-доги. Мы уже провели дегустацию, показали, рассказали, и детям очень нравится, они с нетерпением ждут начала февраля. Екатерина Забенько:

Можно ли назвать эту еду здоровой? Надежда Лукашевич:

Да, это максимально здоровая еда. Это щадящий подход в термической обработке, это очень строгий контроль за качеством, за ингредиентами, за составом, поэтому ее 100 % можно назвать здоровой. Екатерина Забенько:

Вы уже как-то говорили в одном из интервью, что как только начинаешь уважительно относиться к детям и их выбору, они сразу отвечают чистыми тарелками и с удовольствием ходят в столовую. Сработал ли такой вариант в этот раз?

Надежда Лукашевич:

Сработал этот вариант. Дети действительно едят хорошо. Конечно же, я бы хотела остановиться на том, что мы не только включили новинки. Мы оставили наши классические полюбившиеся блюда, которые показывают хороший результат. Екатерина Забенько:

Пюре с котлетой – это, наверное, классика не одного десятилетия школьного питания. Только котлеты на сегодня уже стали в разы качественнее и лучше. Надежда Лукашевич:

Котлеты вкусные. У нас действительно самое лучшее мясо. Это и филе индейки, цыпленка, свинина, говядина. Мы большое внимание уделяем качеству продуктов. Шашлычок наш знаменитый, кебаб на палочке и другие блюда в нашем меню участвуют. Екатерина Забенько:

Есть ли у детей антирейтинг в питании? Это те блюда, которые, возможно, полезны, но вы знаете, что дети к ним однозначно не притронутся?