Шашлычки, пельмени и хот-доги. Вот что входит в экспериментальное школьное меню
Гастрономический эксперимент, который перевернет представление о школьном питании. В студии поговорили, как полезное сделать вкусным и совпадают ли взгляды разработчиков меню с детскими предпочтениями. В Минске с 9 января тестируют новый рацион школьного питания, участвуют три учреждения образования. Обсудили детали и первые результаты в программе «Большой город» на СТВ.
Екатерина Забенько, СТВ:
Уже с 9 января длится эксперимент. Стало ли больше чистых тарелок?
Надежда Лукашевич, директор комбината школьного питания Минска:
Мне кажется, однозначно. Мы увидели плюсы, динамику. У нас больше хороших отзывов. Мы действительно видим больше чистых тарелок. Мы очень ответственно отнеслись к пожеланиям детей и родителей. Мы провели анкетирование совместно с учреждениями образования. Конечно, большинство запросов детских мы готовы удовлетворить. Мы удивляем, большинство наших блюд нравится, поэтому нам действительно есть о чем рассказать.
Екатерина Забенько:
Можно ли назвать такое меню эксклюзивным? Действительно ли улучшился аппетит у детей?
Надежда Лукашевич:
Улучшился аппетит. Ребята едят с удовольствием. У нас на первом месте пельмени, на втором – запеченная куриная голень.
Екатерина Забенько:
Еще добавятся хот-доги. Что раньше считалось не совсем здоровой пищей, сегодня все-таки допустили к детскому меню.
Надежда Лукашевич:
Да, в начале февраля у нас будут хот-доги. Мы уже провели дегустацию, показали, рассказали, и детям очень нравится, они с нетерпением ждут начала февраля.
Екатерина Забенько:
Можно ли назвать эту еду здоровой?
Надежда Лукашевич:
Да, это максимально здоровая еда. Это щадящий подход в термической обработке, это очень строгий контроль за качеством, за ингредиентами, за составом, поэтому ее 100 % можно назвать здоровой.
Екатерина Забенько:
Вы уже как-то говорили в одном из интервью, что как только начинаешь уважительно относиться к детям и их выбору, они сразу отвечают чистыми тарелками и с удовольствием ходят в столовую. Сработал ли такой вариант в этот раз?
Надежда Лукашевич:
Сработал этот вариант. Дети действительно едят хорошо. Конечно же, я бы хотела остановиться на том, что мы не только включили новинки. Мы оставили наши классические полюбившиеся блюда, которые показывают хороший результат.
Екатерина Забенько:
Пюре с котлетой – это, наверное, классика не одного десятилетия школьного питания. Только котлеты на сегодня уже стали в разы качественнее и лучше.
Надежда Лукашевич:
Котлеты вкусные. У нас действительно самое лучшее мясо. Это и филе индейки, цыпленка, свинина, говядина. Мы большое внимание уделяем качеству продуктов. Шашлычок наш знаменитый, кебаб на палочке и другие блюда в нашем меню участвуют.
Екатерина Забенько:
Есть ли у детей антирейтинг в питании? Это те блюда, которые, возможно, полезны, но вы знаете, что дети к ним однозначно не притронутся?
Жанна Давидович, директор школы №121 Минска:
Допустим, малыши (первоклассники, вторые классы) – им тяжело даются салаты, 8-11 классы – наверное, антирейтинга у них нет, это уже тот возраст, когда кушают все. Наверное, самая тяжелая категория – это учащиеся 5-7 классов. Идут возрастные изменения, они уже начинают присматриваться к себе в зеркало, они уже считают себя взрослыми, где-то начинают худеть. Поэтому ярких антирейтинговых предпочтений, наверное, нет. Все очень индивидуально: от возраста, от времени года, от настроения.
Надежда Лукашевич:
Мы очень хорошо знаем, что у нас есть непопулярные, не совсем любимые блюда: творог и рыба. Но мы придумываем различные варианты, как предложить детям.
Екатерина Забенько:
Не в таком виде, так в другом.
Надежда Лукашевич:
Да. Не так, то по-другому. Поэтому у нас запеканка шоколадно-творожная. Это выглядит очень красиво, это действительно очень вкусно. Мы и рыбу предлагаем в виде рыбных галок, митболов. Это интересная новая форма. Мы работаем с детьми, и учреждения образования работают. Мы обращаем внимание на эти полезные блюда и в день, когда у нас непопулярные блюда, проводим акцию «Чистая тарелка». И мы видим, что дети с удовольствием могут есть и не совсем популярные блюда, если они за это получат небольшое вознаграждение.
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