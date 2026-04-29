Что делать, если в семье не без лудомана, и почему обвинять игроков в казино неконструктивно? Ответ психолога

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.
Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.
Надежда Цыркун, наставник команды «Но...», психолог:
Конечно, показывать плачущих детей, у которых папа играет, легко. Но нам надо мыслить системно. Первое: нарушили презумпцию невиновности. Голословное обвинение всех, кто играет в этом бизнесе, кто владеет этим бизнесом. Их сразу назвали криминалом.
И я думаю, это может быть упреком и неконструктивным положением. Мы можем вспоминать Достоевского и роман «Игрок». Там приехала помещица в Париж, она проиграла почти все свои угодья. Ее вывезли из казино. Всегда есть потребность в эмоциях, в развлечениях, в отвлечении. И есть культура казино, культура игры. И есть разные культуры.
Я была в казино, там работа с крупье. У нас огромный штат хорошо подготовленных людей, которые получают зарплату, и вы хотите нарушить их права на труд, когда закрываете казино агулом. Там есть свои правила и очень интересно. Когда мы говорим, казино выигрывает теорию вероятности, актуарная математика… Но что такое жизнь? Жизнь – это игра, интеллектуальная. Поставили, крутят этот волчок, на вопросы отвечают – денежки получают. Не хочу работать, хочу легких денег – такая мысль присутствует у всех людей, но все равно человек идет и проигрывает свои деньги.
Надежда Цыркун:
Что делать бедной женщине, которая попала? Надо применить правила Агаты Кристи. У нее муж был игрок, она с ним развелась, и она стала выдающейся писательницей, она сама себя спасла, хотя могла бы ходить и плакать. У нас в стране сделано все так мягко, все для людей, все для их свободы воли.
Если женщина или мужчина попали в трудную ситуацию (а ведь эта зависимость долго развивалась), то надо обратиться – Министерство труда и соцзащиты создало по всей стране центры помощи семье. Там бесплатно юрист, психолог, педагог. Пойдите, посоветуйтесь. У нас есть куда обратиться, но нам предлагают использовать правило волка.
Надежда Цыркун:
Что такое правило волка? Едет волк в трамвае, начинает писать, а контролер говорит: убери и прекрати. А волк говорит: убрал, но не прекратил. Это будет.
По подпольным сетям, которые останутся, и пойдет наркотрафик, торговля людьми, потому что создастся сеть. Поэтому я предлагаю поддержать наше государство во всех законах, которые существуют, и сказать: да, должно быть легально, прозрачно и под контролем.
В некоторых вопросах свободы воли быть не должно – Лазуткин о казино. Подробности.