В 2026 году в Минске планируют капитально отремонтировать 141 дом

Параллельно со строительством нового жилья активно идет модернизация действующего жилфонда. В 2026 году в Минске капитально отремонтируют 780 тысяч квадратных метров. Это свыше 140 домов. Среди них 10 объектов историко-культурного наследия, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

К таким строениям пристальное внимание. За каждым закреплен научный руководитель. К работам привлекаются наиболее квалифицированные кадры, а при необходимости и реставраторы. В основном же сейчас обновляют 4- и 5-этажки, которые были возведены в середине 70-х годов, и дома от 9 этажей и выше 80-х годов постройки прошлого столетия. Самые большие жилые здания, подлежащие капремонту, расположены в Октябрьском районе на улице Воронянского, а также во Фрунзенском – на Одинцова. В каждом из них более 500 квартир.

Екатерина Казак, начальник отдела капитального ремонта ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

Хочется отметить, что в начале этого года разработана и утверждена решением администраций перспективная программа по капитальному ремонту на 2026–2030 годы. Она находится в открытом доступе на сайтах ЖКХ районов города Минска. Любой желающий может зайти на сайт и посмотреть перечень жилых домов, в которых на ближайшую пятилетку запланирован капитальный ремонт.

В ходе работ ремонтируют кровлю, обновляют фасады и балконы, устанавливают окна в подъездах. В квартирах меняют стояки водо- и газоснабжения, канализацию. Модернизируется общедомовое оборудование, восстанавливается благоустройство. При проведении работ применяется комплексный подход. Одновременно обновляют сразу несколько соседних домов.