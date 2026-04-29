В некоторых вопросах свободы воли быть не должно – Лазуткин о казино

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

Андрей Лазуткин, наставник команды «Да!», политолог:

Если государство отстраняется от этих вопросов и говорит только о свободе воли, то мы получаем, допустим, 7 % или 10 % зависимого населения, которое играет. Если мы что-то делаем, получаем процента 3-4. Если запрещаем, будут проценты меньше. Каждый этот процент – это не просто статистика. Это реальные люди, которые сохранили квартиры, работы, семьи, нормальный образ жизни. Любая запретительная мера, даже не в полной мере реализованная, все равно кого-то спасет. Это первое. Второе. Что такое свобода воли? Я смотрю рекламу, где я вижу богатый образ жизни. И у меня есть выбор. Я могу честно ходить на завод и получать 2 000 рублей, а могу пойти и выиграть миллион завтра, поставив 10 рублей.

Андрей Лазуткин:

Если мы ставим так свободу выбора, люди не будут работать вообще. Они будут пить, если мы так поставим вопрос о водке. Они будут колоться наркотиками, если мы так поставим вопрос о наркотиках. И в некоторых вопросах свободы воли быть не должно, потому что эти явления социально вредные. И для этого у нас есть парламент, который принимает законы на эти все вопросы.



Самое главное – мы говорим, что это якобы такие структуры, которые приносят прибыль. В казино в Беларуси очень большая доля российских казино и нелегальных, которые выводят прибыль непонятно куда, там действуют преступные конгломераты. И наша задача – посмотреть, кто выгодополучатель всего этого. И только объединяя усилия разных государств, которые вместе запрещают определенные игровые картели, мы можем побеждать этот преступный бизнес.