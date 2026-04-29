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Белорусские разведчики вернулись домой. Помощь Лукашенко и работа спецслужб – детали операции

29 апреля 2026 17:39
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В российской Госдуме поблагодарили Президента Беларуси за помощь в освобождении российского археолога и историка Александра Бутягина и супруги российского военнослужащего Нины Поповой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди тех, кого освободили, также разведчики Владислав Надейко и Александр Балан. В Польшу Беларусь передала пятерых человек, среди которых Андрей Почобут (с учетом личной просьбы его матери к Президенту), а также граждане Польши Гжегож Гавел и Томаш Бероза.

Многоэтапная операция была завершена накануне на территории нашей страны. Она проведена по поручению Александра Лукашенко КГБ Беларуси во взаимодействии с ФСБ России и спецслужбами ряда стран. 

Беларусь и Польша обменялись задержанными. Подробности громкой операции спецслужб.

Белорусские разведчики вернулись домой. Помощь Лукашенко и работа спецслужб – детали операции-2
Белорусские разведчики вернулись домой. Помощь Лукашенко и работа спецслужб – детали операции-3

На этих кадрах Томаш Бероза и Гжегож Гавел. Для обоих это судьбоносный момент, второй шанс начать жизнь заново. Обоих передали Польше в рамках масштабного обмена по формуле «пять на пять». Сама операция – результат сложнейшей работы КГБ Беларуси при участии спецслужб семи государств.

Белорусские разведчики вернулись домой. Помощь Лукашенко и работа спецслужб – детали операции-5

Томаш, сегодня мне поручено довести до вас решение главы государства по вашему помилованию.

Белорусские разведчики вернулись домой. Помощь Лукашенко и работа спецслужб – детали операции-7

Беларусь передала того, чья вина доказана судом. Томаш Бероза легализовался в нашей стране через брак. Построил бизнес – прикрытие для схронов и встреч польской агентуры. Взят с поличным и получил срок – 14 лет усиленного режима. Можно сказать, для его коллеги Гжегожа Гавела изменена мера пресечения. В Беларуси он действовал сложнее – под видом религиозной организации. Но интересовали его секретные документы об учениях «Запад» и контакты с военными.

Белорусские разведчики вернулись домой. Помощь Лукашенко и работа спецслужб – детали операции-9

– Да, я признаю свою вину.
– Мне поручено довести до вас решение Президента Республики Беларусь. В отношении вас будет отменена мера пресечения и вы будете освобождены из-под стражи.

Белорусские разведчики вернулись домой. Помощь Лукашенко и работа спецслужб – детали операции-11

Вместе с ними польской стороне передан и Анджей Почобут. Напомним, он отбывал 8 лет усиленного режима за призывы против национальной безопасности и разжигание розни. Прошение о его помиловании поддержал лично Президент Беларуси. Что важно, премьер Польши Дональд Туск уже через несколько часов сделал вполне предсказуемое заявление, что это действующий агент польских спецслужб.

Белорусские разведчики вернулись домой. Помощь Лукашенко и работа спецслужб – детали операции-13

Дональд Туск, премьер-министр Польши:
На польскую сторону передан один из граждан Беларуси, который сотрудничал с нашими спецслужбами. 

Белорусские разведчики вернулись домой. Помощь Лукашенко и работа спецслужб – детали операции-15

Спецслужбы НАТО создают обменные фонды из граждан, просто интересных Минску и Москве. Доказательство – российский археолог Александр Бутягин. Его задержали в Польше транзитом после научной конференции. Обвинили в раскопках в Крыму и собирались экстрадировать в Украину. Но вместо этого он стал разменной монетой. Все археологическое общество наблюдало за судьбой видного ученого.

Белорусские разведчики вернулись домой. Помощь Лукашенко и работа спецслужб – детали операции-17

Вадим Майко, глава археологического института Крыма Российской академии наук:
Я и все мои коллеги очень рады тому, что сегодня произошло, что Александр Михайлович наконец-то на свободе.

На родину вернулись и белорусские разведчики. Их подвиги часто остаются незамеченными, но рисковать приходится. жизнью, выполняя задачи в интересах государства. Среди них Владислав Надейко. О своем самочувствии он говорит коротко: уже хорошо. Условия под стражей были далеко не тепличными.

Белорусские разведчики вернулись домой. Помощь Лукашенко и работа спецслужб – детали операции-19

Владислав Надейко:
Немножко было тяжеловато, особенно последние мои 8 месяцев, которые прошли в одиночной камере, дались нелегко. Но ничего, я буду бороться, все нормально, восстановлюсь. Хотел поблагодарить лично Президента Александра Григорьевича Лукашенко, спасибо огромное за это освобождение. Спасибо огромное коллегам, которые также, я знаю, переживали за меня, старались.

Цветы, подарки, слова поддержки – все это важно. Но куда ценнее та большая работа, которая позволила вернуть людей на Родину и воссоединиться с семьями.

Белорусские разведчики вернулись домой. Помощь Лукашенко и работа спецслужб – детали операции-21

Мы всегда говорим: мы своих не бросаем и всегда подставим плечо.

Обмен «пять на пять» стал результатом беспрецедентной работы спецслужб. А попытки шпионить и влиять будут пресекаться, как и прежде, невзирая ни на какие договоренности.

# Международное сотрудничество # Государственная политика # Александр Лукашенко

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