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В Минске появится 3-е транспортное кольцо

29 апреля 2026 17:45
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В Минске появится 3-е транспортное кольцо. Первым шагом масштабного проекта стало строительство путепровода от улицы Тимирязева до Колесникова – это своеобразный старт новой логистической стратегии столицы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске появится 3-е транспортное кольцо-2

Работы перешли в активную фазу. Сейчас бурят сваи под будущие опоры. Как только основание будет готово, рабочие приступят к монтажу стоек и ригелей. Часть конструкций уже начали завозить на площадку. Новая эстакада позволит перераспределить трафик внутри четырех густонаселенных районов: Фрунзенского, Московского, Октябрьского и Ленинского.

В Минске появится 3-е транспортное кольцо-4

Михаил Берестевич, заместитель директора ГП «Гордорстрой»:
Там работают два мостостроительных управления. Они работают вахтовым методом круглосуточно без остановки. На сегодня стоит задача сначала сделать буровые столбы, чтобы открыть фронт работы по другим конструкциям. Закончить? У нас доведено до конца года запустить движение по данному путепроводу. Поэтому будем стремиться выполнить поставленную задачу. 

Реализация проекта позволит снизить нагрузку на МКАД и создать более эффективные связи между городскими районами.

# Дороги

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