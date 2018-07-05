Что делать, если укусила змея: советы токсиколога

Новости Беларуси. О первой помощи при укусе змеи рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения».
«Змеиный ядовитый поцелуй» с ядовитым послевкусием особо опасен для детей, пожилых и людей с болезнями сердечно-сосудистой системы и аллергии. Яд содержит нейротоксины, которые влияют на мозг человека. В месте укуса происходит расщепление капилляров и форменных элементов крови. Постепенно это действие распространяется на близлежащие ткани.
Потому буквально на глазах растет опухоль.
Андрей Богдан, врач-анестезиолог-реаниматолог, заведующий токсикологическим отделением:
Укус змеи не смертелен в короткий промежуток времени. Дальнейшие действия производятся такие: это положение тела горизонтальное, возвышенное положение конечности, в которую укусила змея, асептическая повязка, обработка раны. Такие действия, как прижигание, обкалывание, отсасывание, не производятся.
Змеи Беларуси – кого стоит бояться?