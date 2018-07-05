Прямой эфир

Что делать, если укусила змея: советы токсиколога

05 июля 2018 13:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. О первой помощи при укусе змеи рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения».

«Змеиный ядовитый поцелуй» с ядовитым послевкусием особо опасен для детей, пожилых и людей с болезнями сердечно-сосудистой системы и аллергии. Яд содержит нейротоксины, которые влияют на мозг человека. В месте укуса происходит расщепление капилляров и форменных элементов крови. Постепенно это действие распространяется на близлежащие ткани.

Что делать, если укусила змея: советы токсиколога-1

Потому буквально на глазах растет опухоль.

Андрей Богдан, врач-анестезиолог-реаниматолог, заведующий токсикологическим отделением:
Укус змеи не смертелен в короткий промежуток времени. Дальнейшие действия производятся такие: это положение тела горизонтальное, возвышенное положение конечности, в которую укусила змея, асептическая повязка, обработка раны. Такие действия, как прижигание, обкалывание, отсасывание, не производятся.

Змеи Беларуси – кого стоит бояться?

# Происшествия в лесу # общество # Андрей Богдан

Другие новости рубрики

Все новости
Будущее нашей страны рождается в роддомах, а не только в кабинетах чиновников – Геннадий Давыдько
05 июля 2018 12:38

Будущее нашей страны рождается в роддомах, а не только в кабинетах чиновников – Геннадий Давыдько

Плот они сделали сами. Жители Витебска почти 10 км проплыли по Западной Двине
05 июля 2018 12:04

Плот они сделали сами. Жители Витебска почти 10 км проплыли по Западной Двине

Белорусы с начала лета предъявили на границе более 200 паспортов с рисунками, размытыми фото
05 июля 2018 11:07

Белорусы с начала лета предъявили на границе более 200 паспортов с рисунками, размытыми фото