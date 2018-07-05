Будущее нашей страны рождается в роддомах, а не только в кабинетах чиновников – Геннадий Давыдько

Новости Беларуси. Подарки и поздравления принимают белорусские женщины, которые стали мамами в День Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Только в Минске под марш парадных расчётов и залпы салюта на свет появились 48 малышей. 5 июля в гости к ним заглянули представители «Белой Руси», парламентарии и чиновники. В подарок маленьким белорусам – комплекты постельного белья для новорожденных.

Одна из самых добрых и трогательных акций прошла в нескольких столичных роддомах, а также в научно-практическом центре «Мать и дитя».

Анастасия Корзюк:

Мой маленький Мишенька родился в 01:03, когда только-только День Независимости наступал. Это очень долгожданный ребенок. Я очень счастлива, что мои дети родились в Республике Беларусь, в стране, в которой хочется жить, растить и рожать.

Ольга Шклянник:

Очень здорово, что родилась наша Екатерина Алексеевна в этот день. Хочется, чтобы эти детки маленькие, как и все наше молодое поколение, росли такими независимыми, свободными и счастливыми. И мы вместе с ними тоже.

Геннадий Давыдько, член Совета Республики Национального собрания Беларуси, председатель РОО «Белая Русь»:

Уверенность в будущем, вот главное чувство, которое возникает при виде мам, которые счастливо родили наследников. Будущее нашей страны рождается в роддомах, а не только в кабинетах чиновников и на заводах и фабриках. Я надеюсь, что это будут настоящие патриоты.