Плот они сделали сами. Жители Витебска почти 10 км проплыли по Западной Двине
Новости Беларуси. Двенадцать витеблян проплыли примерно 10 км на самодельном плоту по Западной Двине.
Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на участника сплава Михаила Костенко, в Витебске есть группа туристов, которые регулярно вместе участвуют в турслётах, походах, сплавах. В число любителей активного отдыха входят врачи, педагоги, промышленные альпинисты, инструкторы по фитнесу, плаванию и многие другие.
По словам Михаила, схема постройки плота была найдена в интернете. Материалы и инструменты заготавливали ещё с весны. Мужчина отмечает, что больше всего времени ушло на сбор бочек. Строительство плота заняло почти день и обошлось примерно в 300 рублей.
Каждый участник сплава взял с собой палатку, спальник, посуду, ложку и еду. Вечером 29 июня туристы начали путешествие. Любители активного отдыха планировали плыть три дня, но из-за плохой погоды прервали сплав уже на второй день.
Во время спуска значимых трудностей не возникло. Плот управлялся нормально, течение было даже медленнее ожидаемого, хотя встретились водовороты. Для прохождения одного из них потребовалась помощь моторной лодки.
В ходе сплава нашлись и мелкие недоработки в конструкции: «проседал» центр, часть бочек протекала. Как рассказывает Михаил, никто не боялся. У всех были спасательные жилеты, рядом плыли лодки сопровождения, среди людей были врачи.
Группа витеблян часто устраивает совместные походы, поэтому туристы умеют себя развлечь. Они пели под гитару возле костра, общались, играли в походные игры.
Местные жители фотографировали и приветствовали туристов. На одном из пляжей им даже помогли подтащить плот и показали, где лучше ставить палатки.
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