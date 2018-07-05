Плот они сделали сами. Жители Витебска почти 10 км проплыли по Западной Двине

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на участника сплава Михаила Костенко, в Витебске есть группа туристов, которые регулярно вместе участвуют в турслётах, походах, сплавах. В число любителей активного отдыха входят врачи, педагоги, промышленные альпинисты, инструкторы по фитнесу, плаванию и многие другие.

По словам Михаила, схема постройки плота была найдена в интернете. Материалы и инструменты заготавливали ещё с весны. Мужчина отмечает, что больше всего времени ушло на сбор бочек. Строительство плота заняло почти день и обошлось примерно в 300 рублей.

Каждый участник сплава взял с собой палатку, спальник, посуду, ложку и еду. Вечером 29 июня туристы начали путешествие. Любители активного отдыха планировали плыть три дня, но из-за плохой погоды прервали сплав уже на второй день.

Во время спуска значимых трудностей не возникло. Плот управлялся нормально, течение было даже медленнее ожидаемого, хотя встретились водовороты. Для прохождения одного из них потребовалась помощь моторной лодки.