Белорусы с начала лета предъявили на границе более 200 паспортов с рисунками, размытыми фото

Новости Беларуси. Отдых сорвался и у некоторых белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Белорус не смог попасть в Украину из-за детских рисунков в паспорте
Новости Беларуси. Отдых сорвался и у некоторых белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Белорус не смог попасть в Украину из-за детских рисунков в паспорте
Правда, ситуацию, речь о которой пойдет далее, создали сами туристы. Более 200 недействительных паспортов с начала лета предъявили наши граждане на границе. Размытые фото и штампы, с рисунками, порванные и собственноручно склеенные скотчем – таких более сотни.
Еще 80 документов оказались просроченными или недействительными после смены фамилии. Для того, чтобы поездка за границу состоялась, Госпогранкомитет рекомендует заглянуть в свой паспорт.