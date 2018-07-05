Белорусы с начала лета предъявили на границе более 200 паспортов с рисунками, размытыми фото

Новости Беларуси. Отдых сорвался и у некоторых белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорус не смог попасть в Украину из-за детских рисунков в паспорте

Правда, ситуацию, речь о которой пойдет далее, создали сами туристы. Более 200 недействительных паспортов с начала лета предъявили наши граждане на границе. Размытые фото и штампы, с рисунками, порванные и собственноручно склеенные скотчем – таких более сотни.