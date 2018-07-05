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Белорусы с начала лета предъявили на границе более 200 паспортов с рисунками, размытыми фото

05 июля 2018 11:07
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Новости Беларуси. Отдых сорвался и у некоторых белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорус не смог попасть в Украину из-за детских рисунков в паспорте

Белорусы с начала лета предъявили на границе более 200 паспортов с рисунками, размытыми фото-1

Правда, ситуацию, речь о которой пойдет далее, создали сами туристы. Более 200 недействительных паспортов с начала лета предъявили наши граждане на границе. Размытые фото и штампы, с рисунками, порванные и собственноручно склеенные скотчем – таких более сотни.

Белорусы с начала лета предъявили на границе более 200 паспортов с рисунками, размытыми фото-4

Еще 80 документов оказались просроченными или недействительными после смены фамилии. Для того, чтобы поездка за границу состоялась, Госпогранкомитет рекомендует заглянуть в свой паспорт.

# Государственная граница Беларуси # общество # Фотофакт

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