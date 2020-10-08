Что делать, чтобы дети любили читать? Рассказывает опытный учитель

Валентина Дробышевская, учитель русского языка и литературы, заместитель директора по учебной работе средней школы № 168:

Любовь к книге нужно прививать с самого раннего возраста, не нужно ждать, пока ребенок пойдет в школу и научится читать. Во-первых, личный пример, если ребенок до годика будет видеть, что вы читаете газеты и книги, если вы ему дадите в его маленькие ручки газету, и он ее посмотрит, пусть он ее сомнет, а потом вы покажете книгу с прекрасной картинкой, яркой и иллюстрированной. И вы с интересом станете читать, что написано в этой книге, то поверьте, ребенок еще до школы будет любить читать. Что делать нам, педагогам, придя в школу? Нам тоже нужно заинтересовать, нам нужно увлечь, нужно найти такую изюминку для каждого ребенка, потому что каждый ребенок уникален, чтобы именно ему захотелось сегодня открыть произведение Гоголя, именно этому ребенку захотелось восхититься строками Александра Сергеевича Пушкина или удивиться, высказать свою позицию согласия или несогласия с поведением какого-нибудь литературного героя.