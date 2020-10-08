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Президент Беларуси: «Всё в наших руках, чтобы не свалиться в неконтролируемый эпидемический штопор»

08 октября 2020 08:07
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко подчеркивает важность заботы каждого человека о своем здоровье, особенно в период обострения эпидемиологической ситуации.  

Как сообщает БЕЛТА, об этом глава государства заявил 8 октября на совещании о готовности системы здравоохранения противостоять эпидемическому подъему заболеваемости COVID-19 и сезонными респираторными инфекциями.  

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Все в наших руках для того, чтобы не свалиться в неконтролируемый эпидемический штопор. Оставаться здоровым, не допускать болезни – это не проблема врачей и не их головная боль. Работа медиков – помогать тогда, когда по воле случая несчастье произошло. А все остальное – за нами.  

# Коронавирус # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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