5 000 пицц за 16 часов. В Минске планируют установить рекорд

Новости Беларуси. Беларусь может войти в число стран с «пицца-рекордами». 8 октября в одном из торговых центров Минска планируют зафиксировать уникальное достижение по количеству произведенной «Пепперони», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как уверяют организаторы, за 16 часов их команда сможет приготовить 5 000 пицц. Для этого понадобится более тонны теста, тонна сыра, столько же пицца-соуса и 200 килограммов пепперони. Чтобы уложиться в срок, работать будут 45 человек в три смены.