«Ребёнок не должен уходить из школы обиженным». Учитель литературы дала советы молодым преподавателям

Валентина Дробышевская, учитель русского языка и литературы, заместитель директора по учебной работе средней школы № 168:

Чтобы они помнили, что самое главное, как учила меня моя мама-учитель, чтобы ни один ребенок никогда не ушел из школы обиженным. Даже если он получил двойку, вы должны так аргументировать его отметку за сегодняшний урок, чтобы ребенок стремился улучшить эту отметку. Мне вспомнились слова, которые считаю девизом собственной педагогической деятельности, и, думаю, молодые педагоги примут эти слова: учитель тот, к которому идут, идут за правдой и за покаяньем. Учитель тот, которого зовут на милосердие и на сострадание. Такая уж судьба: людское искупать, увязывать в одно оборванные нити. Уснувших пробуждать. Забытых воскрешать. И вечно рифмовать: «учитель» и «спаситель». В добрый путь, молодые педагоги. Я уверена, что вы никогда не пожалеете о выбранном пути, потому что быть учителем – быть всегда молодым. Быть учителем – всегда учиться. А лучшие учителя – это наши ученики.