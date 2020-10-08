Прямой эфир

«Дому 45 лет и там сделали ремонт, стало чище». Показываем лучший подъезд в Минске

08 октября 2020 08:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Награда пусть и коллективная, но победа личная для каждого жителя подъезда №13 столичного дома на улице Кульман. Здесь уже не первый день настоящий аншлаг. Местные жители не успевают раздавать интервью журналистам. Хвастается победой на конкурсе столичного ЖКХ старший по подъезду – Леонид.

«Дому 45 лет и там сделали ремонт, стало чище». Показываем лучший подъезд в Минске-1

Леонид Кравцов:
Я вообще не думал, что есть такие конкурсы, потому что есть подъезды, конечно, красивые в современных новых домах, где это изначально делается, но дому 45 лет и там сделали ремонт, стало чище из-за того, что люди уже бережно относятся.

«Дому 45 лет и там сделали ремонт, стало чище». Показываем лучший подъезд в Минске-4

Сперва обошли десяток претендентов в своем Советском районе, а после просто не оставили шансов другим конкурсантам со всего города.

«Дому 45 лет и там сделали ремонт, стало чище». Показываем лучший подъезд в Минске-7

Светлана Воробей, начальник отдела благоустройства и санитарного содержания жилищного фонда ЖКХ Советского района г. Минска:
Конкурс ежегодный, его проводит городское управление жилищного хозяйства и есть такая номинация «Лучший подъезд». Каждый район выставляет на этот конкурс один подъезд в эту номинацию. Критерии оценки: техническое состояние, санитарное, эстетическое, ну и участие жителей. Здесь заслуга только жильцов этого подъезда, которые за свои средства нашли организацию, которая сделала ремонт, они сами закупали все материалы и принимали цветовое решение. 

«Дому 45 лет и там сделали ремонт, стало чище». Показываем лучший подъезд в Минске-10

Словно лавандовое поле внутри каменной глыбы – неожиданный сюрреализм и зацепил жюри. Нетипичная планировка для дома 1975 года постройки с новым цветом и освещением спелись в тандеме. Романтическую мелодию дизайна подчеркнули декоративные нотки.

«Дому 45 лет и там сделали ремонт, стало чище». Показываем лучший подъезд в Минске-13

Леонид Кравцов:
Цвет плитки выбирался после того, как были покрашены стены.

«Дому 45 лет и там сделали ремонт, стало чище». Показываем лучший подъезд в Минске-16

Подоконники, чтобы было практично, чтобы цветы стояли, когда их поливаешь, их легко убирать. Лифтовые тоже в тон старались сделать.

«Дому 45 лет и там сделали ремонт, стало чище». Показываем лучший подъезд в Минске-19

Ремонту полтора года, а глазу и зацепиться не за что: никаких дефектов – идеальная чистота. И это не просто слова – это философия жизни.

Леонид Кравцов:
Есть такой дирижер Теодор Курентзис, у него есть такая фраза: «Патриотизм начинается, когда вы следите за чистотой и порядком в подъезде, где вы живете».

«Дому 45 лет и там сделали ремонт, стало чище». Показываем лучший подъезд в Минске-22

Интерьер подъезда продолжают наряжать. Вот и первый сувенир от частого гостя из службы энергохозяйства. Местные шутят – традиция дарить подарки обязательно приживется.

Леонид Кравцов:
Обратите внимание вот на эту вазу. Когда электрик нашего ЖЭСа пришел в наш подъезд и увидел наши тона, он говорит: «Леня, у меня есть в подвале ваза, которая очень подойдет вам по дизайну». Я говорю: «Да ты что!». Приносит, поставили и все говорят: «Да, украшение».

«Дому 45 лет и там сделали ремонт, стало чище». Показываем лучший подъезд в Минске-25

Хороший пример заразителен. На переделку вдохновились и соседи.

Жильцы:
Мы тоже в своем подъезде сделали ремонт, но не такой шикарный.

Гордятся своими подопечными и работники ЖЭУ.

Яна Лисовец, мастер по благоустройству ЖЭУ №4 Советского района г. Минска:
Внутридомовая территория находится всегда в удовлетворительном состоянии и приятно работать дворникам в таких подъездах, особенно когда жильцы принимают участие в уборке.

«Дому 45 лет и там сделали ремонт, стало чище». Показываем лучший подъезд в Минске-28

Окружающая действительность – это отражение наших мыслей. Пусть порядок и чистота будет во всем!

# Подъезды Минска # общество # Леонид Кравцов # Светлана Воробей # Яна Лисовец # Мария Кронда # Фотофакт # Ремонт

Другие новости рубрики

Все новости
5 000 пицц за 16 часов. В Минске планируют установить рекорд
08 октября 2020 07:52

5 000 пицц за 16 часов. В Минске планируют установить рекорд

Более 900 тонн молочной продукции. К отправке готовят очередной контейнерный поезд в Китай
08 октября 2020 07:39

Более 900 тонн молочной продукции. К отправке готовят очередной контейнерный поезд в Китай

Минздрав уточнил, кто сейчас считается контактами 1-го и 2-го уровней по коронавирусу
08 октября 2020 06:52

Минздрав уточнил, кто сейчас считается контактами 1-го и 2-го уровней по коронавирусу