Два километра до взлётной полосы. Чем завершился поход к губернатору для жителей деревни, страдающих от шума самолётов

Новости Беларуси. Председатель Миноблисполкома Александр Турчин провел личный прием граждан в Смолевичах. С проблемными вопросами к губернатору обратились 13 человек, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Александр Турчин в Смолевичах: «В любой самой сложной проблеме надо ставить точку»
Темы касались использования земельных участков, благоустройства населенных пунктов. Волнует местных жителей и установка компьютерного томографа в поликлинике, строительство крупного магазина, спортивных объектов и детских площадок. В непростой ситуации оказались жители деревни Пятилетка: их населенный пункт расположен всего в 2 километрах от взлетно-посадочной полосы Национального аэропорта. Отсюда и постоянные жалобы на шум и отсутствие сна.
Тамара Дидуэль, жительница деревни Пятилетка:
Были такие проведены мероприятия и были указания, что якобы деревня Пятилетка должна идти под снос, но так как еще до конца не выявлены все эти обстоятельства, Александр Генрихович предложил нам другой вариант, с которым мы, возможно, согласимся. И он пообещал нам в течение месяца все наши вопросы довести до ума.