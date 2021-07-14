Два километра до взлётной полосы. Чем завершился поход к губернатору для жителей деревни, страдающих от шума самолётов

Темы касались использования земельных участков, благоустройства населенных пунктов. Волнует местных жителей и установка компьютерного томографа в поликлинике, строительство крупного магазина, спортивных объектов и детских площадок. В непростой ситуации оказались жители деревни Пятилетка: их населенный пункт расположен всего в 2 километрах от взлетно-посадочной полосы Национального аэропорта. Отсюда и постоянные жалобы на шум и отсутствие сна.

Тамара Дидуэль, жительница деревни Пятилетка:

Были такие проведены мероприятия и были указания, что якобы деревня Пятилетка должна идти под снос, но так как еще до конца не выявлены все эти обстоятельства, Александр Генрихович предложил нам другой вариант, с которым мы, возможно, согласимся. И он пообещал нам в течение месяца все наши вопросы довести до ума.