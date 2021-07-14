Александр Турчин в Смолевичах: «В любой самой сложной проблеме надо ставить точку»

Новости Беларуси. Председатель Миноблисполкома Александр Турчин провел личный прием граждан в Смолевичах. С проблемными вопросами к губернатору обратились 13 человек, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:

Есть проблемы, которые были накоплены не за один год и требуют иногда не совсем ординарных решений, в том числе где-то и обращений на уровень главы государства.

Проблема деревни Пятилетка, скажем так, долгоиграющая. Проблема связана с нахождением этой деревни вблизи нашего аэропорта, связан с этим целый ряд неудобств. Но, я думаю, все равно в любой самой сложной проблеме надо ставить точку.

Все вопросы на контроле. Ответственным службам предстоит детальная проработка и изучение каждой проблемы. Все обратившиеся получат ответы.