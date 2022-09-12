«Все вопросы будут к владельцу аккаунта». Представитель сервиса каршеринга о том, как ищут виновных

Новости Беларуси. Каршеринг – сервис для белорусов новый и в каком-то плане модный. Его плюсы – удобство, простота и доступность. Но со временем выяснилось, что и минусов тоже хватает. Например, договорные обязательства, которыми связан клиент, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ.

Максим Прокопчук, заместитель начальника службы безопасности сервиса краткосрочной аренды автомобилей:

Порядок регистрации довольно простой: человек создает аккаунт в нашем приложении, добавляет туда свои документы, водительское удостоверение, паспорт и фото с одним из документов (с паспортом или водительским удостоверением). Однако это происходит дистанционно и проконтролировать этот процесс просто физически мы не можем. Бывают случаи, когда человек просит другое лицо какое-то зарегистрировать, бывали случаи, когда мать просили зарегистрировать несовершеннолетние. В Беларуси транспортное средство является источником повышенной опасности. У нас есть тоже определенные рамки выдачи этих автомобилей. Мы пытаемся упростить сервис, чтобы людям было удобнее использовать автомобили. Удаленно, не нужно ехать ни в какой офис. Они берут автомобиль где удобно, оставляют где удобно. Соответственно, для нас это порождает риски, если иное лицо управляет нашим автомобилем, в случае каких-то непредвиденных обстоятельств, ДТП, нарушения правил дорожного движения, в каких-то иных ситуациях нестандартных все вопросы будут к владельцу аккаунта. Все эти проблемы известны представителям каршеринговых компаний, они готовы искать варианты их решения. Вводятся новые методики определения, кто именно сидит за рулем. В ночное время водителей тестируют на концентрацию и внимательность, а также применяют технические методы контроля того, насколько безопасно едет авто.

Максим Прокопчук:

В нашем сервисе присутствует система по распознаванию лиц пользователей. При смене устройства, при регистрации выборочно при осуществлении поездок система запрашивает фотографию лица пользователя, он с этим соглашается самостоятельно, после чего происходит программная сверка изображения лица пользователя с владельцем аккаунта. В таких случаях тоже выявляется, что не владелец аккаунта использует автомобиль.

По дорогам столицы ездит около тысячи каршеринговых авто. То есть тысячи людей ежедневно получают легкий доступ к вождению машин, которые они не покупали за свои деньги, а значит и опыт вождения у многих небольшой. А что еще важно, есть возможность выбирать железного коня из множества моделей, и этот выбор не всегда рациональный. Это как раз тот случай, когда каждый может позволить себе чуточку больше: более мощный двигатель и более престижную модель. И тогда обычная поездка превращается в тест-драйв. Драйв – звучит уже по-другому. Скорость растет, адреналин зашкаливает, потому не всегда успевают тормозить даже перед лежачим полицейским. А ведь в приложении еще тикают и минуты. Водитель понимает, чем быстрее он доберется до нужной точки, тем меньше потратит денег. К тому же платить за ремонт подвески и износ тормозов будет компания-владелец. Потому в потоке машин каршеринг и движется быстрее остальных, его маневры не так безопасны. Максим Прокопчук:

Договором предусмотрена гражданско-правовая ответственность, установлены довольно весомые суммы штрафов. Это больше сделано как профилактическая мера, чтобы люди понимали, если они ударили автомобиль, тем более повредили чужое имущество, чужой автомобиль, гораздо проще позвонить и решить все с компанией. Вызвать ГАИ и оформить это все как предполагает законодательство. Если они скроются, у них будет наступать как административная ответственность со стороны государства, так и гражданско-правовая со стороны компании.

Но даже если вы ответственный пользователь, у вас все равно могут возникнуть проблемы. Например, мошенники украдут ваши данные и будут ездить под вашим именем. Сегодня в Сети полно групп, которые предлагают всего за 50 белорусских рублей купить аккаунт в сервисе с поминутной оплатой машин. Чуть дороже обойдется домен с уже привязанной банковской картой. А иногда случается и так, что владельцы учетной записи собственноручно передают управление третьим лицам.