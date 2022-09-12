«Все вопросы будут к владельцу аккаунта». Представитель сервиса каршеринга о том, как ищут виновных
Новости Беларуси. Каршеринг – сервис для белорусов новый и в каком-то плане модный. Его плюсы – удобство, простота и доступность. Но со временем выяснилось, что и минусов тоже хватает. Например, договорные обязательства, которыми связан клиент, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ.
Максим Прокопчук, заместитель начальника службы безопасности сервиса краткосрочной аренды автомобилей:
Порядок регистрации довольно простой: человек создает аккаунт в нашем приложении, добавляет туда свои документы, водительское удостоверение, паспорт и фото с одним из документов (с паспортом или водительским удостоверением). Однако это происходит дистанционно и проконтролировать этот процесс просто физически мы не можем. Бывают случаи, когда человек просит другое лицо какое-то зарегистрировать, бывали случаи, когда мать просили зарегистрировать несовершеннолетние.
В Беларуси транспортное средство является источником повышенной опасности. У нас есть тоже определенные рамки выдачи этих автомобилей. Мы пытаемся упростить сервис, чтобы людям было удобнее использовать автомобили. Удаленно, не нужно ехать ни в какой офис. Они берут автомобиль где удобно, оставляют где удобно. Соответственно, для нас это порождает риски, если иное лицо управляет нашим автомобилем, в случае каких-то непредвиденных обстоятельств, ДТП, нарушения правил дорожного движения, в каких-то иных ситуациях нестандартных все вопросы будут к владельцу аккаунта.
Все эти проблемы известны представителям каршеринговых компаний, они готовы искать варианты их решения. Вводятся новые методики определения, кто именно сидит за рулем. В ночное время водителей тестируют на концентрацию и внимательность, а также применяют технические методы контроля того, насколько безопасно едет авто.
Максим Прокопчук:
В нашем сервисе присутствует система по распознаванию лиц пользователей. При смене устройства, при регистрации выборочно при осуществлении поездок система запрашивает фотографию лица пользователя, он с этим соглашается самостоятельно, после чего происходит программная сверка изображения лица пользователя с владельцем аккаунта. В таких случаях тоже выявляется, что не владелец аккаунта использует автомобиль.
По дорогам столицы ездит около тысячи каршеринговых авто. То есть тысячи людей ежедневно получают легкий доступ к вождению машин, которые они не покупали за свои деньги, а значит и опыт вождения у многих небольшой. А что еще важно, есть возможность выбирать железного коня из множества моделей, и этот выбор не всегда рациональный. Это как раз тот случай, когда каждый может позволить себе чуточку больше: более мощный двигатель и более престижную модель. И тогда обычная поездка превращается в тест-драйв. Драйв – звучит уже по-другому. Скорость растет, адреналин зашкаливает, потому не всегда успевают тормозить даже перед лежачим полицейским. А ведь в приложении еще тикают и минуты. Водитель понимает, чем быстрее он доберется до нужной точки, тем меньше потратит денег. К тому же платить за ремонт подвески и износ тормозов будет компания-владелец. Потому в потоке машин каршеринг и движется быстрее остальных, его маневры не так безопасны.
Максим Прокопчук:
Договором предусмотрена гражданско-правовая ответственность, установлены довольно весомые суммы штрафов. Это больше сделано как профилактическая мера, чтобы люди понимали, если они ударили автомобиль, тем более повредили чужое имущество, чужой автомобиль, гораздо проще позвонить и решить все с компанией. Вызвать ГАИ и оформить это все как предполагает законодательство. Если они скроются, у них будет наступать как административная ответственность со стороны государства, так и гражданско-правовая со стороны компании.
Но даже если вы ответственный пользователь, у вас все равно могут возникнуть проблемы. Например, мошенники украдут ваши данные и будут ездить под вашим именем. Сегодня в Сети полно групп, которые предлагают всего за 50 белорусских рублей купить аккаунт в сервисе с поминутной оплатой машин. Чуть дороже обойдется домен с уже привязанной банковской картой. А иногда случается и так, что владельцы учетной записи собственноручно передают управление третьим лицам.
Максим Прокопчук:
В прошлом году компания молодых парней, употребляя вместе алкогольные напитки, решила доехать то ли до магазина, то ли просто прокатиться. Использовали наше приложение, арендовали автомобиль. Владелец аккаунта сидел на пассажирском месте, третье лицо управляло автомобилем. Во время поездки на пешеходном переходе так случилось, что они совершили наезд на пешехода. По данному факту было возбуждено уголовное дело. По приговору суда водитель получил уголовное наказание, владелец аккаунта получил денежный штраф.
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