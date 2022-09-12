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Овощи, фрукты и даже саженцы. В Минской области стартует сезон плодоовощных ярмарок

12 сентября 2022 13:48
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Новости Беларуси. Осенние плодовоовощные ярмарки в центральном регионе начнут свою работу с 17 сентября, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Каждые выходные будут организованы торговые точки в разных локациях области.

Овощи, фрукты и даже саженцы. В Минской области стартует сезон плодоовощных ярмарок-1

К примеру, в Вилейке основная торговля развернется на центральной площади. Покупателям предложат овощи, фрукты, кондитерские изделия, бакалею и непродовольственные товары. А 8 октября вилейчан порадует региональная ярмарка. Свою продукцию представят торговые предприятия от соседей-районов: сельскохозяйственные организации, пчеловоды, рыбхозы, фермерские хозяйства. Можно будет приобрести и саженцы.

Овощи, фрукты и даже саженцы. В Минской области стартует сезон плодоовощных ярмарок-4

Екатерина Ткаченко, начальник отдела экономики Вилейского райисполкома:
В целях реализации излишков сельскохозяйственной продукции, выращенной физическими лицами на приусадебных участках, райисполкомом дополнительно определены 18 мест торговли. В том числе пять в Вилейке и семь вдоль трассы Р58. 95 % реализуемых продовольственных товаров отечественного производства.

Осенние ярмарки пройдут во всех районах центрального региона. Запастись на зиму можно будет по 12 ноября.

# Ярмарки в Минске # общество # Екатерина Ткаченко # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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