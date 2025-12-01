«Туристу нужна легенда». Муковозчик о популяризации отдыха в Беларуси

Так, вопросы войны и мира позже. Вопросы жизни и смерти не дождетесь. Вопросы государственного строительства сложны. Женские вопросы не сюда. С кем вы мастера культуры? Вечный вопрос. Вопросы крови и веры написаны, опубликованы. Вопросы от блондинок? Вот – «Вопросы от блондинок».

Сейчас активно обсуждают туристический потенциал Беларуси. Уверены, вы по стране ездили немало. Какие объекты или направления у нас незаслуженно находятся в тени и чего не хватает вам как туристу?

Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

Можно, собственно, поездить по странам мира и походить на экскурсии там, чтобы для начала просто адаптировать их для нашей страны. Посмотреть, что у туристов-зевак вызывает наибольший интерес и скопировать. От подземных пещер до сафари-парков, от средневековых пыточных до заброшенных промпредприятий.

Но вот что при этом надо помнить, что туристу нужна легенда. Чертик, поросенок, цмок, волшебная кучка – что угодно, про что можно сложить старую легенду. И рассказывать ее всем, заставляя потереть пятачок и тем самым оставляя «якорь» о посещенном месте в и без того переполненном туристическом сознании. Белорусы – часть советского народа, едва ли не лучшая часть. Нам трудно обслуживать, нам лучше дружить.

Исторически же Беларусь – это корчма на географическом и политическом перекрестке, когда надо всех принять, всем угодить, но одновременно не дать себя ни захватить, ни спалить. Так может, нам на вкусной кухне с дружескими посиделками акцент сделать? Замков-то и у других полно, да и не в замках сила нашей земли, а в вас, девчонки. Подробнее здесь.