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Литва закрыла два оставшихся КПП на границе с Беларусью

25 октября 2025 07:40
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В одностороннем порядке и без предупреждения. Литва закрыла два оставшихся КПП на границе с Беларусью. Контролирующие службы прекратили прием грузовых и легковых машин накануне в 21.40, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Литва закрыла два оставшихся КПП на границе с Беларусью-2

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене заявила, что оформление транспорта планируют возобновить 25 октября в полдень. Глава кабмина также пояснила, что такой шаг предприняли для обеспечения национальной безопасности. И связано это, якобы, с массовым запуском контрабандистами беспилотных аэростатов с территории нашей страны. По этой же причине Литва на неделе уже закрывала движение на границе с Беларусью. При этом, сейчас в пунктах пропуска скопилось более 1700 машин.

# Государственная граница Беларуси # Беларусь-Литва

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