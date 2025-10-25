В одностороннем порядке и без предупреждения. Литва закрыла два оставшихся КПП на границе с Беларусью. Контролирующие службы прекратили прием грузовых и легковых машин накануне в 21.40, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене заявила, что оформление транспорта планируют возобновить 25 октября в полдень. Глава кабмина также пояснила, что такой шаг предприняли для обеспечения национальной безопасности. И связано это, якобы, с массовым запуском контрабандистами беспилотных аэростатов с территории нашей страны. По этой же причине Литва на неделе уже закрывала движение на границе с Беларусью. При этом, сейчас в пунктах пропуска скопилось более 1700 машин.